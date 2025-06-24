Koçtaş Eryaman Mağazası Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Koçtaş Eryaman Mağazası Yenilendi

Koçtaş Eryaman Mağazası Yenilendi
24.06.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçtaş, Ankara'da Eryaman mağazasını yenileyerek yenilikçi bir alışveriş deneyimi sundu.

Koçtaş, Ankara'da müşterilerine daha yenilikçi bir alışveriş deneyimi sunmak için Koçtaş Eryaman mağazasını yenileyerek hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen mağazada seramik vitrini, çocuk ürünleri alanı, mağaza içi kiosklar üzerinden satılan mobilyalar için özel vitrin alanı, oyun severler için tasarlanan "oyuncu" alanı ve yaşam alanları için özel dekorasyon fikirleri sunan ilham alanlarıyla estetik ve yeni nesil bir alışveriş deneyimi sağlandı.

Koçtaş'ın yenilenen Eryaman mağazasında Koçtaş internet adresinde satışa sunulan seçili mobilya ürünlerinin satın alınmadan önce deneyimlenebileceği vitrin alanı da yer alıyor.

Köşe koltuktan oturma gruplarına, odanın şekline göre değiştirilebilen modüler parçalardan tamamlayıcı aksesuarlara pek çok ürün mağazalarında müşterileri bekliyor.

İlk kez Koçtaş Eryaman mağazada açılan yeni seramik vitrin alanı, müşterilerin ürünleri daha rahat seçebilmesi ve için yaşam alanı görselleriyle desteklenerek galeri gibi tasarlandı.

Büyük ebatlı seramiklerin de yer aldığı teşhir alanında birçok markanın farklı tarz ve ihtiyaca yönelik ürünleri bir arada sergileniyor. Küçük ev aletleri, tezgah, ocak, mutfak gereçleri gibi ürünler de deneyim alanı olarak kurgulanan mutfak alanında sergileniyor.

Çocuklara ve oyun tutkunlarına özel geniş ürün çeşitleri ise Eryaman mağazada yeni kurulan çocuk ve "oyuncu vitrin" alanlarında sergileniyor. Küçük ev aletleri kategorisinde daha fazla marka ve ürünün, özel olarak ayrıştırılmış bir reyonda sergilendiği yeni bir sunum alanı olarak sunuluyor.

300 kişilik uzman personel

Koçtaş ile aynı konumda 2. şubesini açan Fixgross ise unlu mamul imalatından manava, kasap ve şarküteriden balık reyonuna, kişisel bakımdan evcil hayvan ürünlerine varan geniş ürün çeşitlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Hasköy şubesinden sonra ikinci şube olan yeni mağaza, 5 bin 600 metrekarelik alanı ve 300 kişilik uzman personele sahip.

Şube, restoran, kafe, fırın, bakkal ve resmi kurumlara toptan alışveriş imkanı sunarken, bireysel müşteriler için ekonomik ürünleri tek çatı altında sunuyor.

Kaynak: AA

Alışveriş, Ekonomi, Magazin, Eryaman, Ankara, Koçtaş, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koçtaş Eryaman Mağazası Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
15:46
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
22:04
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü
Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:23:49. #7.13#
SON DAKİKA: Koçtaş Eryaman Mağazası Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.