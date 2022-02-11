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Koçtaş'tan evcil ve sokak hayvanları için indirim kampanyası - Son Dakika

Koçtaş'tan evcil ve sokak hayvanları için indirim kampanyası

11.02.2022 12:31
Koçtaş'tan evcil ve sokak hayvanları için indirim kampanyası

Koçtaş, havaların soğuması ile birlikte ihtiyaçları daha önemli bir hale gelen evcil hayvanlar ve sokaktaki hayvanlar için indirim kampanyası başlatıyor.

Koçtaş, havaların soğuması ile birlikte ihtiyaçları daha önemli bir hale gelen evcil hayvanlar ve sokaktaki hayvanlar için indirim kampanyası başlatıyor.

Koçtaş açıklamasına göre, Koçtaş mağazalarında, 10-18 Şubat'ta tüm kedi ve köpek mamaları ile pet ürünlerine yüzde 40'a varan indirimlerle ulaşılabiliyor.

Evlerinde küçük dostlarına bakanlar ya da kapılarının önüne bir kap mama bırakmak isteyenler yüzde 40'a varan indirim kampanyasından faydalanmak için Koçtaş mağazalarını ziyaret edebilir.

Koçtaş, 17 Şubat Kediler Günü kapsamında başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük iller olmak üzere 96 mağazasında, Koçtaş Genel Müdürlüğü ve Koçtaş Ar-Ge Merkezi önünde kedi evleri konumlandırıyor. Koçtaş ayrıca, hayvan dostları için mama desteği de sağlıyor.

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Koçtaş, Köpek, kedi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Koçtaş'tan evcil ve sokak hayvanları için indirim kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Koçtaş'tan evcil ve sokak hayvanları için indirim kampanyası - Son Dakika
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