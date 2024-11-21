Koçtaş'tan Yeni Mağaza Konsepti - Son Dakika
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Ekonomi

Koçtaş'tan Yeni Mağaza Konsepti

Koçtaş, Emaar Square Mall'da yeni nesil 5.530 m² mağazasını açtı; kasiyersiz ödeme sistemi sunuyor.

21.11.2024 14:16
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Koçtaş, Emaar Square Mall'daki 5 bin 530 metrekarelik mağazasını yeni nesil mağazacılık konseptiyle müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mağazanın açılışı, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu ve Koçtaş yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeni mağazada, kadın ve çocuk müşteriler için özel alanlar tasarlanarak, çocukların eğlenebileceği oyun alanları oluşturuldu. Mevsimlere göre değişen dekorasyon konseptleriyle dikkati çeken mağazada, müşteriler hem alışveriş yapıp hem de dekorasyon eğilimlerini deneyimleme imkanı bulacak.

Mağazada, Koçtaş'ın Express Kasa adını verdiği kasiyersiz ödeme sistemleriyle hızlı alışveriş imkanı sağlanıyor. Ayrıca, mağazanın açılışına özel bir kampanya kapsamında, kasım sonuna kadar yapılan 1500 liralık alışverişe 500 lira hediye puan fırsatı sunuluyor.

Mutfak, mobilya ve dekorasyon ürünlerinin güncel eğilimleriyle tasarlanan mağazada, tüketicilere gerçeğe en yakın deneyimi yaşatmak amacıyla detaylı sergileme alanları bulunuyor.

Koçtaş, fiziksel mağazalarıyla çevrim içi alışverişi birleştirerek, müşterilerin ürünleri hem görüp hem de internet sitesi üzerinden sipariş verebileceği bir model de sunuyor.

"Müşteriyi merkeze alan yeni nesil mağazacılık formatı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Koçtaş'ın Türkiye'de ev geliştirme perakendeciliğinde 30 yıllık deneyime sahip olduğunu belirtti.

Akkol, Koçtaş mağazalarında müşterilerin alışveriş deneyimleri ve ihtiyaçlarının önceliklendirildiğini, bir dönüşüm ve değişim süreci yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Koçtaş, bu değişiklikler sonucunda müşteriyi merkeze alan yeni nesil mağazacılık formatını tüketicilerin beğenisine sunuyor. Bundan 7 sene önce açılışını yaptığımız, çağın gereklerine göre yeniden tasarlanan Emaar Square Mall mağazasını müşterilerimizin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Koç Topluluğu olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yenilikler yoluyla hizmet verdiğimiz her alanda çıtayı yükseltme misyonumuz, Koçtaş'ın bu adımıyla bir kez daha somutlaşıyor."

Koçtaş Genel Müdürü Oğuzkan Şatıroğlu da yeni konseptle müşterilere alışveriş deneyimini iyileştiren ve teknolojiyi etkin kullanan bir hizmet sunduklarını aktardı.

Şatıroğlu, "Müşterilerimizin gerçeğe en yakın deneyimi yaşayabilecekleri alanlar inşa ettik. Müşteri odaklı hizmet anlayışı ve teknolojinin de etkin kullanımıyla şekillendirilen yeni mağaza konseptimiz ile sektörümüzde farklılık yaratıyoruz. Zamanla uygun formatlı diğer mağazalarımızda da bu dönüşümü uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA

Dekorasyon, Teknoloji, Alışveriş, Ekonomi, Square, Koçtaş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koçtaş'tan Yeni Mağaza Konsepti - Son Dakika

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