Kodlama Maratonu Final Etabı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kodlama Maratonu Final Etabı Başladı

Kodlama Maratonu Final Etabı Başladı

BTK ve Huawei işbirliğiyle düzenlenen Kodlama Maratonu'nun finali, 27 üniversiteden öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

09.10.2024 11:48
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Yetenekli yazılımcıların kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Huawei Türkiye işbirliğiyle düzenlenen "Kodlama Maratonu"nda final etabı başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik ilk kez 2021'de çevrim içi başlatılan etkinlik, iki yıldır yüz yüze yapılıyor. Bugüne kadar 5 bine yakın üniversite öğrencisinin başvurduğu etkinliğe, bu yıl 700 başvuru geldi.

BTK ile Huawei Türkiye işbirliğiyle düzenlenen "Kodlama Maratonu"na başvurulan öğrencilere, çevrim içi bulut bilişim eğitimi verildi. Bunun ardından yapılan sınavda başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan "Huawei Bulut Bilişim Sertifikası" takdim edildi.

Öğrencilerin mezun olduklarında yapacakları iş başvurusunda referans olarak sunacakları sertifika, 3 yıl geçerli olacak.

Söz konusu sertifikayı almaya hak kazanan öğrencilerden ilk 30'u, BTK Akademi işbirliğiyle yapılan Kodlama Maratonu'nun final etabına katılmaya hak kazandı.

Türkiye genelinde 27 üniversitede okuyan öğrencilerden oluşturulan üçer kişilik takımlar, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri" kapsamında hayata geçirecekleri projelerini 3 gün boyunca bulut bilişim üzerinde kodlayacaklar.

Takımların kodladıkları projeleri, jüri tarafından değerlendirilerek ilk 3 sıra belirlenecek. Dereceye giren öğrenciler, BTK Akademi tarafından 11 Ekim'de düzenlenecek "Bulut Bilişim ve Yapay Zeka Zirvesi"nde açıklanarak. Öğrencilere diz üstü bilgisayar hediye edilecek.

Projeler öğrencilere deneyim kazandıracak

Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin, şirketin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 yıldır düzenlediği Kodlama Maratonu'nun geleneksel hale geldiğini söyledi. Şahin, "Üniversite öğrencilerinin bulut bilişim ve yapay zeka gibi teknolojilere yalnızca kullanıcı olarak değil, öğrenerek geliştirmelerine katkı vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Düzenlenen maratonda geçmiş yıllarda sertifika alan ve derece yapan öğrencilerden bazılarının Huawei Türkiye ve sektördeki paydaşlarda istihdam edildikleri bilgisini veren Şahin, "Final etabında yarışan öğrenciler, yetkin AR-GE mühendislerinin mentörlüğünde 3 gün boyunca projelerini geliştirirken uzman desteği de alıyorlar. Bu da onlara iş hayatında projelerin nasıl geliştirildiği konusunda deneyim kazandırıyor." diye konuştu.

Şahin, yapay zeka kullanarak internet ve mobil uygulama olarak bulut bilişime aktarılan projelerden kullanıcı yararı olanların, şirketin AppGallery uygulama mağazasında yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Huawei, Son Dakika

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