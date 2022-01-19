Kodris ile çocuklar eğlenerek kodlama öğreniyor

7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek amacıyla oluşturulmuş online eğitim platformu Kodris ile çocuklar hem eğleniyor hem kodlama öğreniyor.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, Kodris, Zorlu Holding'in ana partnerliğinde gerçekleşen, toplumsal ve çevresel fayda üreten girişimlerin desteklenmesi kapsamında etki hızlandırıcı programı imece impact'e katılmaya hak kazanan 7 etki odaklı girişimden biri.

7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlamayı öğretmek amacıyla oluşturulmuş online eğitim platformu Kodris ile çocuklar hem eğleniyor hem kodlama öğreniyor. Girişim, algoritmik ve bilişsel düşünme becerileri aracılığıyla blok tabanlı kodlama için gelişmiş bilgisayar becerileri sunuyor. Bunu, oyun temelli bir platformda müşterilerine algoritmalar üreterek ve öğreterek yapıyor. Platformda öğretmenlerin müfredatı ve öğrencilerinin gelişimini görebilecekleri bir panel de bulunuyor.

Kodris 400 binden fazla öğrenci tarafından kullanılıyor

Kodris bugün bin 500'den fazla kurum, 2 binden fazla öğretmen ve 400 binden fazla öğrenci tarafından kullanılıyor. Kodris, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflerken, problem çözme becerisiyle donatılmış, teknoloji okuryazarı bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor.

Kodris, kırsal alanlar dahil birçok bölgede kaliteli kodlama eğitimi imkanı sunan çevrim içi bir platform olarak çok sayıda öğretmen ve öğrenci tarafından tercih edilerek eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor. Girişim ayrıca kodlama eğitiminin Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaşmasını sağlamakla kalmayıp, kız çocukları ve kadınlar için de erişilebilir olmasına önem veriyor.

Program, yakın gelecekte, bu oyunlaştırılmış kodlama eğitimini farklı dillerde daha fazla ülkede kullanılabilir hale getirmeyi planlamakla beraber, ürün yelpazesini hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olacak biçimde genişletmeyi de hedefliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kodris kurucusu Koray Üzel, "Yeni dönemle beraber Türkiye'ye vermiş olduğumuz eğitim sistemlerini yurt dışına da açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.