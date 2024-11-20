Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Domuz eti iddialarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf, yeni bir sektöre adım attı. Balıkesir'de "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali" isimli proje için ÇED süreci başlatıldı.

20.11.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla gündemdeki yerini koruyan Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Köfteci Yusuf, Balıkesir'de rüzgar enerji santrali kuruyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Er Mamulleri Entegre Gıda İthalat San. ve Tic. AŞ" tarafından yapılması planlanan "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali (RES)" projesiyle ilgili 18 Kasım'da ÇED sürecinin başlatıldığını bildirdi.

BÖLGE KUŞ GÖÇ YOLU ÜZERİNDE

Sol Haber'in haberine göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Mahallesi, Tosunalanı mevkiinde yapılması planlanan RES projesinin üç ayrı türbinden oluşacağı aktarıldı. İki ayrı projeden oluşan Köfteci Yusuf RES'in kurulacağı bölgenin Kuzeybatı-Güney ana göç yolu üzerinde yer aldığı belirtildi. Özellikle leylek ve yırtıcı göçlerinin gerçekleştiği İstanbul-Çanakkale- Hatay kesiminin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bakanlığa sunulan Proje Tanıtım Dosyasında da (PTD), proje sahasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kuş göç rotasının üzerinde kaldığının tespit edildiği bilgisine ve uzman görüşüne yer verildi.

"KUŞLAR İÇİN SORUN OLMAYACAK"

Uzman raporunda, kullanılacak türbin ve pervanelerin uzunluğu ve etki alanına göre, her türbinin bulunduğu noktanın yaklaşık 100-150 metre çapındaki bir alanın kuşlar açısından tehlikeli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi.

"Bu nedenle rüzgâr santrallerinde türbinler arasındaki mesafeler, bu etki alanı göz önünde bulundurularak konumlandırılmalıdır ve buna göre mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda Köfteci Yusuf 5 ve 6 RES'te yer alan türbin arası mesafeler etki alanı göz önüne alındığında, alanda tek türbin bulunmakta olup, kuşların çarpmadan türbin aralarından güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayabilecek mesafelerde sorun olmasının söz konusu olmadığı görülmektedir"

Köfteci Yusuf, Balıkesir, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Nejat Genc:
    Köfteci Yusuf markası artık Güven bunalımından kurtulamaz 12 9 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepeliler çuldırıyor ama adam servetinin tümüyle yapamayacağı reklamı yaptı ekepe sayesinde ters tepincede hemen gündemden düşürdüler ancak atı alan Üsküdar’ı geçti Yusuf -1 ekepe 0 -0 6 9 Yanıtla
  • oktay sayar:
    elektrikli köfte satar artık 5 4 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    TİRBÜNLERİN AŞAĞISINDA DOMUZLARI BESLER :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.