Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Ekonomi

Ürünlerinde domuz eti kullandığı iddialarıyla gündemdeki yerini koruyan Köfteci Yusuf'tan çok konuşulacak yeni bir hamle geldi. Köfteci Yusuf, Balıkesir'de rüzgar enerji santrali kuruyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Er Mamulleri Entegre Gıda İthalat San. ve Tic. AŞ" tarafından yapılması planlanan "Köfteci Yusuf Rüzgar Enerji Santrali (RES)" projesiyle ilgili 18 Kasım'da ÇED sürecinin başlatıldığını bildirdi.

BÖLGE KUŞ GÖÇ YOLU ÜZERİNDE

Sol Haber'in haberine göre; Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Asmalıdere Mahallesi, Tosunalanı mevkiinde yapılması planlanan RES projesinin üç ayrı türbinden oluşacağı aktarıldı. İki ayrı projeden oluşan Köfteci Yusuf RES'in kurulacağı bölgenin Kuzeybatı-Güney ana göç yolu üzerinde yer aldığı belirtildi. Özellikle leylek ve yırtıcı göçlerinin gerçekleştiği İstanbul-Çanakkale- Hatay kesiminin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Bakanlığa sunulan Proje Tanıtım Dosyasında da (PTD), proje sahasının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda kuş göç rotasının üzerinde kaldığının tespit edildiği bilgisine ve uzman görüşüne yer verildi.

"KUŞLAR İÇİN SORUN OLMAYACAK"

Uzman raporunda, kullanılacak türbin ve pervanelerin uzunluğu ve etki alanına göre, her türbinin bulunduğu noktanın yaklaşık 100-150 metre çapındaki bir alanın kuşlar açısından tehlikeli olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi.

"Bu nedenle rüzgâr santrallerinde türbinler arasındaki mesafeler, bu etki alanı göz önünde bulundurularak konumlandırılmalıdır ve buna göre mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda Köfteci Yusuf 5 ve 6 RES'te yer alan türbin arası mesafeler etki alanı göz önüne alındığında, alanda tek türbin bulunmakta olup, kuşların çarpmadan türbin aralarından güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayabilecek mesafelerde sorun olmasının söz konusu olmadığı görülmektedir"