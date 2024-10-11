Köfteci Yusuf\'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Ekonomi

Yüzlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf'ta satılan köfte ve dönerde domuz eti çıktı. Skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Konuya ilişkin Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'ta yeni bir açıklama geldi.

"SİYASİ İLİŞKİLERİM OLSA DOKUNAMAZLAR"

Yabancı bir firma olsalardı kendisine bu kadar kolay dokunulmayacağını öne süren Akkaş, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi. Yusuf nasıl ucuz satıyor? Arkadaşlar biz ucuz satmıyoruz. Diğerleri pahalı satıyor. Hiç maddi kazanç sağlamayacağımız bir şeyi ürüne katmak, mantıklı mı sizce? Böyle bir şey yok, asla yok" dedi.

BİRÇOK ORTAKLIK TEKLİFİ ALMIŞ

Bir çok büyük şirketten ortaklık teklifi aldıklarını ama bunları kabul etmediklerini belirten Yusuf Akkaş "Ben bu şirketin hızla büyüyeceğine inandığım için halka arz etmedim" dedi.

SKANDALIN ARDINDAN KAÇTI MI?

Domuz eti skandalının ardından yurt dışına kaçtığı iddialarına da cevap veren Akkaş "Yüzümde kara bir leke mi var bir yerlere kaçayım" diye konuştu.

BAKANLIĞI SUÇLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan sakıncalı listede yer alan ve ürünlerinde domuz eti olduğu tespit edilen ünlü köfte zinciri, iddiaları yalanlayarak topu bakanlığa atmıştı. Denetimlerin devam ettiğini ve durumu aydınlatmaya çalıştıklarını belirten marka, numune alma işlemlerinde birçok teknik hata yapıldığını öne sürmüştü.

LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Bakanlık ise firmanın suçlamaları sonrası Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz ettiği kullanıldığını tespit eden raporun ardından, firmayı ''Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar'' listesine aldı.