Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı başladı - Son Dakika
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Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı başladı

11.05.2022 07:14
Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı başladı

Kolombiya'da, "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" ulusal ve uluslararası 100'den fazla davetlinin katılımıyla başladı.

Kolombiya'da, "Bogota Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı (İnterzum)" ulusal ve uluslararası 100'den fazla davetlinin katılımıyla başladı.

Corferias'ta bulunan etkinlik alanında düzenlenen fuarın açılışını Çevre Bakanlığı Ormanlar, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Direktörü Adriana Santa yaptı.

Türkiye'den 16 firmanın yer aldığı fuarda, katılımcılar Türk standlarına büyük ilgi gösterdi.

Senexpo Uluslararası Fuarcılık Proje Müdürü Onur Çanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın kendileri için zor bir pazar olmakla beraber avantajlar sunduğunu belirterek, "Burada üretim var, öyle Afrika'daki veya gelişmemiş ülkelerde olduğu gibi değil, şöyle bir dezavantajımız var ülke kendi üreticisini koruyor, bundan ötürü ithal ürünlere vergi var." ifadesini kullandı.

"Çin'in gücü kırıldığı için bizim ürünlere aşırı talep var"

Çanga, fuarın ilk gününü çok başarılı bulduklarını vurgulayarak, "Gün içinde 20'ye yakın firmaya önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Önemli olan sonuçtur, şimdilik iyi gidiyor. Çin'in gücü kırıldığı için bizim ürünlere aşırı talep var. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Latin Amerika'nın ve Kolombiya'nın en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İnterzum Fuarı, 13 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kolombiya, Türkiye, Afrika, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kolombiya'da Mobilya İmalatı ve Ahşap İşleme Fuarı başladı - Son Dakika


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