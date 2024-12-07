Kombi Bakımı Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kombi Bakımı Tasarruf Sağlıyor

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Uzmanlar, düzenli kombi bakımının doğal gaz faturasını düşürdüğünü ve cihaz ömrünü uzattığını belirtiyor.

07.12.2024 17:35
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Uzmanlardan kombi bakımı tavsiyeleri

Kombi uzmanları: "Kombi bakımı faturanızı hafifletir, cihazınızın ömrünü uzatır"

VAN - Soğuk havaların etkisini artırdığı Van'da, uzmanlar kombi bakımının doğal gaz faturalarını düşürerek cihazın ömrünü uzattığını söyledi.

Van'da yıllardır kombi bakımı yapan ustalar doğal gaz tüketimini düşürmek için yalıtım ve kombilerde bazı kurallara uyulması konusunda önerilerde bulundular. Doğal gaz tüketimini azaltmak isteyen vatandaşlara yönelik önemli tavsiyelerde bulunan kombi uzmanları, özellikle yalıtım ve kombi bakımı gibi detayların tasarrufta etkili olduğunu söylediler.

İHA muhabirine konuşan kombi bakım ustası Muhammed Cihad Ebinç, bakım yapılmayan kombilerin verimliliğinin düştüğünü ve arıza riskinin arttığını belirtti. Bakım yapılmaması durumunda hem cihazın ömrü kısaldığını hem de yakıt tüketimi artığını ifade eden Ebinç, "Van, kış memleketi olduğu için cihazların periyodik temizliğinin ve bakımının ihmal edilmemesi gerekiyor. Van'ın suyu kireçlidir, bu da cihazlarda aşırı korozyon ve kireçlenmeye neden oluyor. İlaçlı veya ilaçsız temizliklerle bu sorunların önüne geçmek mümkün" dedi.

"Kombiyi kapatıp açmak doğru bir yöntem değil"

Kombi kullanımında yapılan yanlışlara da değinen Ebinç, "Vatandaşlarımızdan sıkça aldığımız soruların başında, kombinin kapatılıp açılmasının tasarruf sağlayıp sağlamadığı geliyor. Bu, yanlış bir uygulamadır. Kombiyi kapatıp açtığınızda, duvarlar soğuyacağı için cihaz daha fazla enerji harcar. Tavsiyemiz, kombiyi düşük bir derecede sürekli çalışır durumda tutmalarıdır. Ayrıca uzun süreli seyahatlerde cihazı tamamen kapatmak yerine düşük ayarda bırakmalarını öneriyoruz. Bu, hem komşularınızın hakkına saygı göstermeniz hem de evin ve cihazın zarar görmemesi açısından önemlidir" diye konuştu.

Kışın ortasında mağdur olmamak için kombi bakımlarının sezon başlamadan tamamlanması gerektiğini hatırlatan Ebinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakım yaptırırken işin başında durun ve yapılan işlemleri gözlemleyin. Bu sayede hem doğru bir işlem yapıldığından emin olursunuz hem de daha bilinçli bir kullanıcı olursunuz. Yetkili ya da özel servis fark etmez, işini iyi yapan bir ustayla çalışmanız yeterlidir. Kombi bakımı, yalnızca cihazın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda doğal gaz faturalarınızı da düşürür."

Kaynak: İHA

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