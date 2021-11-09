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Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz - Son Dakika

Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz

09.11.2021 11:43

'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye personelini çok sevindirecek açıklamada bulundu. Personelin çalışma saatini 8 saatin altına indirmeyi düşündüklerini ifade eden Maçoğlu, "Bir işçi ailesine zaman ayıramazsa mutsuzlaşır." ifadelerini kullandı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Teke Tek programında soruları yanıtlayan Maçoğlu, belediye personelinin çalışma saatini ailelerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için 8 saatin altına düşürmek istediklerini söyledi.

Maçoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kadın meclisimiz bir birim kurdu. Kadınlar regl, menapozla ilgili aylık izin uyguluyorlar. Neden bir toplulukla ilgili kararı bir başka topluluk alsın ki? İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili neden erkek bir belediye başkanı alsın ki? Kadınlar daha doğru, daha olgun ve daha sürdürebilir kararlar alıyorlar.

"BİR İŞÇİ AİLESİNE ZAMAN AYIRAMAZSA MUTSUZLAŞIR"

Artık kamuda normal kadrolu işçi alamıyorsunuz, taşeron üzerinden alıyorsunuz. Biz orada planlama yaparken süreç içerisinde önce 2 bin 800 lira alan işçilere 600-700 zam yaptık. Sonrasında herkese eşit zam yaptık. 5 bin lira en alt 5 bin 600 lira en üst alan olarak tespit ettik. Senede 4 ikramiye veriyoruz. O maaşların dışında mesai yapılmıyor. Önümüzdeki süreçte 8 saatin de altına inmek istiyoruz. Bir işçi ailesine zaman ayıramazsa mutsuzlaşır.

"TUNCELİ'DE HERKES SENDİKALI"

Tunceli'de çalışan herkes sendikalıdır. Kimseye zorla sendikalı olun veya zorla sendikasız olun demeyiz. Sendikalı olmaları için yönlendirme yaparız. Ben de sendika üyesiydim. İşyerinde temsilcisiydim. O dönemlerden buraya gelinen süreçte eksik gördüğüm bir şey vardı. Bizler eşitliği savunuyorsak cinsiyet meselelerinde hassas olmalıyız. Yüzde 50 kadın olması lazım."

İstanbul Sözleşmesi, Tunceli, Fatih, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz - Son Dakika
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