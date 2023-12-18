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Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yüzde 3,8 Arttı - Son Dakika
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Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yüzde 3,8 Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, Ekim ayında Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 1129,6 seviyesine yükseldi. Yıllık bazda ise KFE yüzde 86,5 artış gösterdi.

Konut Fiyat Endeksi Ekimde Yüzde 3,8 Arttı
18.12.2023 - 14:45,  Güncelleme: 14:50
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) ekimde aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 86,5 artışla 1129,6 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 1129,6 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ekimde yıllık bazda yüzde 86,5 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 15,4 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 74,4, Ankara'da yüzde 101,5 ve İzmir'de 80,1 yükseldi.

Kaynak: AA
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