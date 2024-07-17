Konut Fiyat Endeksi Mayıs 2024'te Yüzde 45 Arttı

Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Mayıs 2024'te aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 45 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mayıs 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 1273,5 oldu.

KFE, mayısta yıllık bazda yüzde 45 artarken, bu dönemde reel olarak azalış yüzde 14,9 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında nisanda bir önceki aya göre İstanbul için yüzde 1,1, Ankara için yüzde 2,4 ve İzmir için yüzde 2,6 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 35,3, Ankara'da yüzde 53,9, İzmir'de yüzde 44,2 yükseldi.