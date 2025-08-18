Konut Fiyat Endeksi Temmuz'da Yükseldi

Konut fiyat endeksi, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 187,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi. 2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2 oranlarında artış, İzmir'de ise yüzde 1 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz

2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,6 ile Antalya

Burdur, Isparta bölgesinde gözlendi.