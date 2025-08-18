Konut Piyasasında Temmuz Gelişmeleri - Son Dakika
Ekonomi

Konut Piyasasında Temmuz Gelişmeleri

18.08.2025 14:54
sahibinden.com'un raporuna göre, kiralık konut talebi %8,3, satılık konut talebi %20,4 arttı.

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı temmuz ayına ilişkin "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda temmuzdaki konut piyasası gelişmeleri analiz edildi.

Rapora göre, satılık konut talep endeksi, bayram tatilinin sona ermesiyle bir önceki aya kıyasla yüzde 20,4 artarken, kiralık konut talep endeksi yüzde 8,3 yükseldi.

Temmuz itibarıyla satılık konutların yıllık reel fiyat değişimi ülke genelinde yüzde -4,2 olarak ölçüldü. İstanbul'da yüzde -2,6, İzmir'de yüzde -2,8 oranında gerileme yaşanırken, Ankara'da yüzde 3,1 artış kaydedildi. Yıllık reel kira değişimi ise ülke genelinde yüzde -1,3 olurken, İstanbul'da yüzde 4,3, Ankara'da yüzde 2,5 artış, İzmir'de ise yüzde 0,7 düşüş görüldü.

Reel fiyatlarda yıllık değişim negatif seyrini sürdürüyor

Ülke genelindeki reel konut satış fiyat endeksi, 2023 Temmuz'dan bu yana düşüş eğiliminde seyrederken, bu yılın temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 1 puanlık gerilemeyle 155 seviyesine indi.

Yıllık reel fiyat değişimi geçen yılın başından itibaren negatif değerde devam ederken, temmuzda bu oran ülke genelinde yüzde -4,2 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, reel fiyatlardaki yıllık düşüş geçen yılın haziran ayından itibaren ivme kaybetti.

Mayısta düşüş gösteren konut talep endeksi, bayram tatili etkisinin sona ermesiyle temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 20,4'lük artışla 163,0 seviyesine yükseldi. Endeks, geçen yılın temmuz ayına kıyasla da yüzde 14,5 daha yüksek ölçüldü.

Türkiye genelindeki reel kira endeksi temmuzda, cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyona eşit olması sonucu değişmeyerek 183,2 seviyesinde kaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 daha düşük gerçekleşti.

Reel kira fiyatlarındaki yıllık değişim oranının üç büyük şehirdeki sıralamasında İstanbul yüzde 4,3 ile birinci, Ankara yüzde 2,5 ile ikinci, İzmir ise yüzde -0,7 ile üçüncü oldu.

Kiralık konut talep göstergesi temmuzda hazirana kıyasla yüzde 8,3 artarken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 daha düşük gerçekleşti. Raporda, kiralık konut talebindeki söz konusu yükselişin mevsimsel etkiden kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

14:09
