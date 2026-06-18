Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika
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Konut Satışları Düşüşte

18.06.2026 10:26
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Mayıs ayında Türkiye'de ilk el konut satışları %27,9, ikinci el satışlar %32,7 azaldı.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 oranında azalarak 63 bin 137 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 oldu.

İpotekli konut satışları 19 bin 754, diğer konut satışları 73 bin 579 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Düşüşte - Son Dakika

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