Konut Satışları Ocak\'ta Düştü

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında ilk el konut satışının bir önceki yılın aynı ayına göre yüze 2,1, ikinci el konut satış sayısının ise yüzde 5,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında azalarak 34 bin 69 oldu. İkinci el konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında azalarak 77 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,6, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,4 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI YÜZDE 18,2

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 oranında artarak 20 bin 263 oldu. Diğer konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 oranında azalarak 91 bin 217 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,2, diğer satışların payı yüzde 81,8 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 1306 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 oranında azalarak 1306 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 219 ile Rusya Federasyonu, 118 ile İran ve 77 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında azalarak 3 bin 444 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında azalarak 9 bin 823 oldu. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 oranında artarak 576 oldu. Diğer iş yeri satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında azalarak 12 bin 691 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 3,4, ikinci el iş yeri satışları yüzde 9,5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 12,8, ikinci el iş yeri satışları yüzde 5,6 azaldı.