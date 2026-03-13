Konut Satışları Şubat\'ta Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışlarının yüzde 5,9, ikinci el konut satışlarının yüzde 6 oranında arttığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu. İkinci el konut satışları da şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında artarak 86 bin 764 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,7 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARIN PAYI YÜZDE 20,1 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35 oldu. Diğer konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 99 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 diğer satışların payı yüzde 79,9 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde; bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 5,8 arttı, ikinci el konut satışları yüzde 5,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 0,2 azaldı, ikinci el konut satışları yüzde 2,9 arttı.

YABANCILARA 1506 SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak 1506 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında azalarak 2 bin 812 olarak gerçekleşti. Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 191 ile Rusya Federasyonu, 131 ile İran ve 106 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

İŞ YERLERİ İLE İLGİLİ VERİLER

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında azalarak 3 bin 981 oldu. İkinci el iş yeri satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 oranında artarak 11 bin 88 oldu. Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,8 oranında artarak 692 oldu. Diğer iş yeri satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 oranında azalarak 14 bin 377 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde; bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 5,2 azaldı, ikinci el iş yeri satışları yüzde 0,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde de bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azaldı, ikinci el iş yeri satışları yüzde 4,1 arttı.