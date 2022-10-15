Konut sektörü orta ve orta üst gelir grubu için yeni kampanyayı bekliyor - Son Dakika
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Konut sektörü orta ve orta üst gelir grubu için yeni kampanyayı bekliyor

15.10.2022 00:57
Konut sektörü orta ve orta üst gelir grubu için yeni kampanyayı bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022'nin Eylül ayı konut satışı verileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Z. Altan Elmas, "Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022'nin Eylül ayı konut satışı verileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Z. Altan Elmas, "Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor" dedi. Elmas, bu anlamda önümüzdeki aylarda düzenlenecek kampanya ile orta ve orta üstü kesimlerin de konuta erişiminin hızlanacak olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriye göre, 2022'nin Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 azalışla 113 bin 402 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 1 milyon 57 bin 193 adet olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sur Yapı Yönetim Kurulu ve KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, "Konut kredilerine erişimdeki zorluk konut satış rakamlarını etkilemeye devam ediyor. Bununla birlikte konut tarafında varlık edinmeye yönelik ilgi sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, birkaç gün önce orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının kasım ayında devreye gireceğini duyurdu. Eylül ayından itibaren kampanyaya yönelik büyük beklenti oluştu ve satışlar çok yavaşladı. Konut sektörü olarak, bu kampanyanın en geç kasım ayının başında başlatılmasının çok iyi olacağını düşünüyoruz. Orta ve orta üstü kesimlerin de konuta erişimi hızlanacak ve binlerce insan konut sahibi olacaktır" dedi.

Kredili satışların payı her geçen ay düşüyor

"Konut kredisiyle yapılan satışlardaki düşük seviye eylül ayında da devam etti" diyerek sözlerine devam eden Z. Altan Elmas, "Geçen ay, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 azalarak 16 bin 970 adet oldu. Kredili konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı da yüzde 15'e geriledi. Bu oran ağustosta yüzde 18, temmuzda yüzde 20,4 olarak gerçekleşmişti. Bu kademeli düşüş, konut kredisinde yaşanan yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor. Bu durum sadece konuta ihtiyacı olup ulaşamayan vatandaşı değil konut üreticisini de etkiliyor. Nitelikli konut arzındaki azalma ve artan maliyetler üretimin yavaşlamasına neden oluyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının başlamasıyla kredili konut satışlarında bir artışla birlikte sektöründe bir miktar nefes almasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Yabancıya konut satışı yüzde 23,8 azaldı"

Son olarak da yabancılara yapılan konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 azaldığına da aktaran Elmas, "Yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 azalarak 5 bin 49 oldu. Türkiye'ye olan ilginin devam etmesine rağmen konut alımı yoluyla vatandaşlık edinim sınırının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması satışların yavaşlamasına neden oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut sektörü orta ve orta üst gelir grubu için yeni kampanyayı bekliyor - Son Dakika

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