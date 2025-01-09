Konya'da Kiralık Konutlarda Rahatlama - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya'da Kiralık Konutlarda Rahatlama

Geniş Video İzle

Konya'da kiralık konutlarda rahatlama bekleniyor; enflasyon düşüşü ve Suriyelilerin dönüşü etkili.

09.01.2025 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak sektöründe kiralık konutlarda rahatlama beklentisi arttı

KONYA - Konya'da kış sezonu, tayinlerin sona ermesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasıyla kiralık dairelerde nispeten bir rahatlama yaşandığını belirten Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Enflasyonun da aşağı doğru bir ivme kazanmasının önümüzdeki günlerde kiralarda çok büyük etken olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Boş duran kiralık dairelerine kış sezonunda aidat ve yakıt gideri ödemek istemeyen ev sahipleri, fiyatlarda indirim yaparak bir an önce kiraya vermek istiyor. Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında geri dönmesinin de Türkiye'deki kira fiyatlarına olumlu yansımasının beklendiğine değinen Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, "Bugün itibarıyla Konya'mızda kiralık konut bulma problemi ortadan kalkmış durumda. Kiraya verilecek oldukça boş konut mevcuttur. Kış sezonunun başlaması, düğün sezonunun bitmesi, tayinlerin de tamamlanmasıyla kiralıklarda oldukça rahatlık söz konusu. Tabii Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmeleri de buna etken oluyor. Ön araştırmalarını yapan Suriyeliler, oradaki uyum ortamına alışabileceklerine kanaat getirirlerse kendi ülkelerine tekrardan dönmeyi canı gönülden istiyor. Tabii bunun bizlerin de desteğiyle, hükümetimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda geçişlerin hızlı bir şekilde olacağı kanaatindeyiz. Okulların açık olmasından dolayı bazı Suriyeliler okulların kapanmasını bekliyor. İnşallah onlar gittikten sonra kiralıklarda çok daha rahatlama söz konusu olacaktır" dedi.

"Boş daire fazla miktarda"

Emlak sektöründeki kiralama fiyatlarındaki artışın da durduğunu belirten Altınay, "Kiralıklarda fiyat artışlarının çok yüksek olması şu anda durmuş durumda, durağan bir seviyede seyrediyor. Çünkü kış sezonu olmasından dolayı kiraya verilemeyen konutları mal sahipleri yakıt gideri, aidat giderlerinden kurtulmak için kira geliri elde edebilmek için de uygun fiyatlara çekerek gayrimenkullerin kiralanmasını hedefliyorlar. Enflasyonun düşmesi de etken. Fakat şu anda kiralama yapacak kişiler yaz sezonunda kiralama işlemlerini yaptıklarından dolayı şu anda boş daire fazla miktarda elimizde söz konusu. Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'mızda da kiralık bulmakta vatandaşlar problem yaşamıyor" şeklinde konuştu.

"Enflasyonun da aşağı doğru bir ivme kazanmasının kiralarda çok büyük etken olacağı kanaatindeyiz"

Önümüzdeki günlerde sektörde rahatlama olacağını söyleyen Altınay, "Enflasyonun da aşağı doğru bir ivme kazanmasının, önümüzdeki günlerde daha da inecek olmasının kiralarda çok büyük etken olacağı kanaatindeyiz. Gayrimenkul, konut olarak kiralamak isteyen vatandaşlarımız şu anda istediği bölgeden, ulaşımı kolay olan, okuluna, iş yerine yakın olan bölgeden ev bulmakta hiçbir problem yaşamıyor. Nedeni arz talep dengesinde farklılıklar söz konusu. Şu anda arz edilen gayrimenkul fazla olduğu için vatandaşlarımız bütçesine uygun, kalitesini tercih ettikleri, muhit olarak kendilerine uygun bölgelerden kiralıklar bulabiliyor. Kira fiyatları önceden çok alevliydi fakat düşme trendine girdi. Eski kiracıların yenilere biraz yaklaşması gerekiyor. Yenilerinki de çok fazla artış olduğundan dolayı, enflasyonun yüzde 60 gibi bir rakam çıkmasından dolayı kira sözleşmelerinde yenilemelerde tedirginlik söz konusu şu anda" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Konya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Kiralık Konutlarda Rahatlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:04:37. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Kiralık Konutlarda Rahatlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.