Konya\'da Market Denetimi Yapıldı

KONYA'da Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri Kurban Bayramı öncesinde marketlerde denetim yaptı. Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "En çok etiket denetimleri üzerinde duruyoruz. Biz her türlü tüketiciyi ilgilendiren konularda elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız. O noktada kafalarına takılan bir şey olursa her zaman bize ulaşabilirler" dedi.

Konya Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi. Görevliler manav, kasap ve temizlik reyonlarında bulunan temel ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol edip, not aldı. Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiketlerin değişim tarihine bakılarak, önceki fiyatlar da kontrol edildi. Meyve ve sebze reyonunda ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden denetlendi. Bugün yapılan kontrolde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Konya'da ekipleriyle her gün denetim yapıldığını belirten Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Kurban Bayramı yaklaşmakta olup, tüketicilerimiz adına tüketicilerimiz için sahada denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Bu noktada market denetimleri, piyasa gözetim denetimleri, etiket denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızı HFA (Haksız Fiyat Artışı) sistemi üzerinden. CİMER sistemi üzerinde, Ticaret İl Müdürlüğümüzü arayarak veya bakanlığımızda 175 tüketici hattımızı arayarak sorun yaşarlarsa bu kanallardan müracaat ederlerse biz anında müdahale ediyoruz. Ekiplerimizi gönderiyoruz. Bu noktada duyarlı olmalarını davet ediyorum. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'EN ÇOK ETİKET HUSUSUNA DİKKAT EDİYORUZ'

Şikayetlerin çoğunun haksız fiyatla ilgili olduğunu belirten Çağlayan, "En çok dikkat ettiğimiz husus etiket denetimi. Etik, kasa, fiyat uyumuyla ilgili denetimlerimiz. Haksız fiyatla ilgili şikayetler geliyor. Onlarla ilgili denetimlerimiz. Onlar da tutanak altına alıyoruz incelemeye bulunuyoruz. İhtiyaç duyarsak haksızlık kurulumuza gönderiyoruz. Gerek duyarsak cezai işlem uyguluyor. Biz etiketle ilgili cezai işlemleri, il müdürlüklerimiz olarak kendi bünyemizde uygulayabiliyoruz, uyguluyoruz. En çok etiket denetimleri üzerinde duruyoruz. Biz her türlü tüketiciyi ilgilendiren konularda elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız. O noktada kafalarına takılan bir şey olursa her zaman bize ulaşabilirler. Biz bizi ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor diye bir şeyimiz yok. Her yere gidiyoruz. O noktada bizimle ilgiliyse tutanak tutmaya çalışıyoruz. O değilse de ilgili kurumlar ortaklaşa çalışıyor, onlara gönderiyoruz veya onlarla beraber. Denetimlerimizde yapabiliyoruz. Bu noktada dediğim gibi herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,