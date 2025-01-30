Konya'da Minibüs ve Servis Ücretlerine Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'da Minibüs ve Servis Ücretlerine Zam

Konya'da minibüs ve okul servis ücretleri artış gösterdi, yeni tarifeler 3 Şubat 2025'te geçerli olacak.

30.01.2025 12:03
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Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ve okul servis ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak konuyla ilgili yaptığ açıklamada, "Artan akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışlar nedeniyle sehir içi minibüs ve okul servis ücretlerine düzenleme yapma gereği doğmuştur. Alınan kararla; minibüs indi- bindi ücretimiz 20 TL, mesafesine göre 23- 25- 27 TL olarak belirlenmiştir. Okul servis ücretleri ise; 0-3 km'ye kadar 17 bin 500 TL, 0-6 km'ye kadar 20 bin TL, 0-12 km'ye kadar 22 bin TL, 0-20 km'ye kadar 23 bin 500 TL olarak belirlenmiş olup, ücretler 9 taksit, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacaktır. Yeni tarifeler 3 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacaktır" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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