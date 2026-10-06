Konya'da TÜRKONFED çalıştayında sanayinin İç Anadolu'ya taşınması konuşuldu

Konya'da Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Yapısal Reform Çalıştayı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde, iş dünyası ve alanında uzman akademisyenlerin katılıdığı çalıştayda, "Türkiye'nin Gücüne Konya'nın Katkısı" başlıklı konu ele alındı.

Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Arıkoğlu, Konya olarak sahip olunan ekonomik ve toplumsal gücü geleceğe daha güçlü nasıl taşıyabileceklerini değerlendireceklerini söyledi.

Konya'nın, güçlü kültürel mirasının yanında sanayisi, tarımı, girişimcilik kapasitesi, üretim çeşitliliği ve şehircilik alanında oluşturduğu marka değeriyle de Türkiye'nin öne çıkan şehirlerinden birisi olduğunu belirten Arıkoğlu, "Konya'da, 31 milyon metrekarelik organize sanayi bölgemiz, 1 milyon 880 bin hektarlık tarım alanımız ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,1 artan ihracatımızla güçlü bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Elbette bu tabloyu çok daha fazla veriyle desteklememiz mümkün." dedi.

Arıkoğlu, şehirlerin gücünün yalnızca ne kadar ürettikleriyle değil, yetenekli insan kaynağı, teknoloji geliştirme kapasitesi, markalaşma, lojistik altyapı, kurumsal yapı ve yaşam kalitesi gibi unsurların birlikte şekillendirdiği bölgesel rekabet endeksindeki konumlarıyla ölçüldüğünü anlattı.

Paydaşlarla sahadaki ihtiyaçları, beklentileri ve çözüm önerilerini karar alma süreçlerine taşımayı önemsediklerini vurgulayan Arıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizin üretim, yatırım, istihdam ve rekabet gücünü artıracak somut önerilerin oluşmasına katkı sunmak, üretimden tasarıma, tedarikçilikten markalaşmaya ve geleneksel iş modellerinden eko-teknoloji ve ekonomi odaklı geçişi desteklemek ortak sorumluluğumuzun önemli bir parçası. Bu dönüşümün hukukun üstünlüğü, demokrasi, fırsat eşitliği ve Cumhuriyetimizin temel değerleriyle güçlenmesini son derece önemsiyoruz."

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Ekmel Tozoğlu ise sivil toplum kuruluşlarının, tıpkı bir asır önce Kuvay-i Milliye'nin üstlendiği misyon gibi, ülkenin geleceğini şekillendiren gönüllü bir seferberliğin öncüleri olduğunu aktardı.

MEVLANASİFED'in ev sahipliğinde iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplumun bir araya gelmesinin bunun en somut göstergesi doluğunu dile getiren Tozoğlu, "Katma değerli üretimden dijital dönüşüme, markalaşmadan insan sermayesine, lojistikten sürdürülebilirliğe kadar pek çok kritik başlığı ele alacağız. Her birinizin katkısı, Konya ve Karaman'ın potansiyelini daha görünür kılacak ve Türkiye'nin yapısal reform ihtiyacına ışık tutacaktır." şeklinde konuştu.

Tozoğlu, 2026'nın "Yapısal Reformlar Yılı" ilan edilmesinin, bu konunun ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini, bu çalıştayda yalnızca sorunları değil, çözüm yollarını da ortaya koyarak karar vericilere somut öneriler sunacaklarını söyledi.

Güçlü bir ekonominin, güçlü yapısal temeller üzerine inşa edilebileceğini dile getiren Tozoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Bölgesi, yıllardır Türkiye'nin sanayi yükünü omuzlamaktadır. Ancak bu yoğunlaşma artık sürdürülebilir değildir. Deprem riski, çevresel baskılar ve aşırı nüfus yoğunluğu, üretim gücümüzü tehdit etmektedir. Sanayimizin İç Anadolu'ya taşınması, hem ülke genelinde dengeli kalkınmayı sağlayacak hem de lojistik, enerji ve iş gücü açısından yeni fırsatlar yaratacaktır. Böylece Marmara nefes alırken, İç Anadolu Türkiye'nin yeni üretim üssü haline gelecektir. Bu konu bir devlet stratejisi olarak da benimsenmiştir. Ortaya koyacağımız fikirler, yalnızca bölgemizin değil, tüm Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacaktır."

Programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Erdoğan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çalıştay, çeşitli oturumlarla devam etti.