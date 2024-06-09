Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasındaki 6 Konyalı firmayı tebrik etti. Öztürk, Konya'nın yüksek ihracat artışına katkı sağlayan firmaların başarılarını kutlayarak, şehrin ekonomisini daha da geliştirmek ve ülkenin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti.

09.06.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasındaki 6 Konyalı firmayı tebrik etti.

Başkan Öztürk, 2023 yılı rakamlarına göre ilk bin ihracatçı firma listesinde Konya'dan 6 firma olduğunu belirterek, "Şehrimizin yüksek ihracat artışına katkı sağlayan firmalarımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Konya ekonomisinin temel direklerini oluşturan firmalarımızla ortak akılda şehrimizi daha gelişmiş ve müreffeh bir hale getirerek, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkımızı artırmak için çalışmaktayız. Şehrimizin ihracat geçmişi, kısa bir zaman önce başlayan bir öykü olarak değerlendirilebilir. Ancak, ihracatçılarımız bu öyküyü büyük bir başarı hikayesine dönüştürmeyi başardılar ve bununla gurur duyuyoruz. 2001 yılında sadece 100 milyon dolarlık bir ihracatla başlayan bu yolculuk, bugüne kadar geçen 23 yılda yüzde 3.300'ü aşan bir artışla devam etmektedir. Bu başarı, şehrimizin iş dünyasının ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir. Şehrimizdeki işletmeler, kaliteli ürünleri ve hizmetleriyle, genişlettikleri pazar ağlarıyla uluslararası arenada kendilerine sağlam bir yer edindiler. Konya olarak Türkiye ihracatından aldığımız payı artırma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye ihracatından daha fazla pay almak ve şehrimizi uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline getirmektir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Selçuk Öztürk, İhracat, Türkiye, Konya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:25:36. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement