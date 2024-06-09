Konya'dan 6 firma Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasında

Ekonomi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı arasındaki 6 Konyalı firmayı tebrik etti.

Başkan Öztürk, 2023 yılı rakamlarına göre ilk bin ihracatçı firma listesinde Konya'dan 6 firma olduğunu belirterek, "Şehrimizin yüksek ihracat artışına katkı sağlayan firmalarımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Konya ekonomisinin temel direklerini oluşturan firmalarımızla ortak akılda şehrimizi daha gelişmiş ve müreffeh bir hale getirerek, ülkemizin kalkınma hedeflerine katkımızı artırmak için çalışmaktayız. Şehrimizin ihracat geçmişi, kısa bir zaman önce başlayan bir öykü olarak değerlendirilebilir. Ancak, ihracatçılarımız bu öyküyü büyük bir başarı hikayesine dönüştürmeyi başardılar ve bununla gurur duyuyoruz. 2001 yılında sadece 100 milyon dolarlık bir ihracatla başlayan bu yolculuk, bugüne kadar geçen 23 yılda yüzde 3.300'ü aşan bir artışla devam etmektedir. Bu başarı, şehrimizin iş dünyasının ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir. Şehrimizdeki işletmeler, kaliteli ürünleri ve hizmetleriyle, genişlettikleri pazar ağlarıyla uluslararası arenada kendilerine sağlam bir yer edindiler. Konya olarak Türkiye ihracatından aldığımız payı artırma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye ihracatından daha fazla pay almak ve şehrimizi uluslararası ticaretin merkezlerinden biri haline getirmektir" dedi. - KONYA