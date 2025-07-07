Konya'nın 22 Firması Sanayi Devleri Arasında - Son Dakika
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Ekonomi

Konya'nın 22 Firması Sanayi Devleri Arasında

Konya\'nın 22 Firması Sanayi Devleri Arasında
07.07.2025 12:28
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Konya, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 14 firma ile temsil edildi.

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda 8 firma ile yer alan Konya, İkinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında 14 firma ile yer aldı. Böylece Türkiye'nin sanayi devleri arasında Konya, toplam 22 firma ile temsil edildi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı firmaları ve çalışanlarını tebrik etti.

Açıklamasında özel sektör yatırımlarıyla büyüyen Konya'nın, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı kalkınmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükeğen, tüm zorlu şartlara rağmen üretimden vazgeçmeyen sanayicilerin bu başarısının rakamlarla da tescillendiğini vurguladı. Büyükeğen, şunları söyledi: "Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen durmadan üretiyor, istihdam sağlıyor, ihracat yapıyor. Sanayicilerimizin üretim ve ihracatta elde ettiği başarı, Türkiye'nin sanayi devlerinin yer aldığı araştırmaya da yansımış durumda. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan listelere baktığımızda; İlk 500'de 8, İkinci 500'de ise 14 olmak üzere toplam 22 firmamızla devler liginde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca, ilk 1000 ihracatçı listesinde de 12 Konyalı firmamız var. Bu rakamlar, Konya'nın sanayi odaklı kalkınma rotasında emin adımlarla yürüdüğünün göstergesidir. Ülkemizin sanayi devleri arasında yer alarak bizlere bu gururu yaşatan sanayicilerimizi, çalışanlarımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Gelecek yıllarda bu listelerde daha fazla firmamızın yer alacağına inanıyorum."

Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar: "Konya Şeker, AYD Otomotiv, Eti Alüminyum, Panagro Tarım ve Hayvancılık, TÜMOSAN Motor, Vaden Otomotiv, Enka Süt ve RTM Tarım."

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Konyalı firmalar: "Ova Un, Safa Tarım, Konya Çimento, Hekimoğlu Un, Al-San Gıda, Akova Süt, Çöğenler Yem, Konya Kağıt, Büyük Hekimoğulları, İzi Süt, Sezersan Matbaacılık, Besa Yemcilik, İsminin açıklanmasını istemeyen firma, Memak Makine." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya'nın 22 Firması Sanayi Devleri Arasında - Son Dakika

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