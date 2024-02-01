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Ekonomi

Konya'nın Karaman ilçesi YEKA ilan edildi

Konya\'nın Karaman ilçesi YEKA ilan edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı ve YEKA'nın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

01.02.2024 09:17
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Karaman ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'nın Karaman ilçesi YEKA ilan edildi - Son Dakika
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