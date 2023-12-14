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Konya OSB Başkanı: Rekabet için enerji verimliliği önemli - Son Dakika
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Konya OSB Başkanı: Rekabet için enerji verimliliği önemli

Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, enerji verimliliğinin işletmelerin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, Avrupa, Çin ve Hindistan gibi rakiplerle eşit şartlarda rekabet edebilmek için daha verimli olunması gerektiğini söyledi. Enerji Verimliliği Derneği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Kütükcü, Konya'nın Türk sanayisine yön veren bir şehir olduğunu vurguladı.

Konya OSB Başkanı: Rekabet için enerji verimliliği önemli
14.12.2023 - 12:28,
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Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, enerji verimliliği konusunun işletmelerin en önemli sorunlarından birisi olduğunu belirterek, "Avrupa'daki, Çin'deki, Hindistan'daki rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebilmek için daha verimli olmak zorundayız." dedi.

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından, sanayide enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Verimli Buluşmalar" toplantısının 14. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Kütükçü buradaki konuşmasında Konya'nın Türk sanayisine yön veren öncü şehirlerden birisi olduğunu ifade etti.

Şehrin sanayileşme hikayesinde Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin çok önemli bir rolü olduğunu anımsatan Kütükcü, "Konya'daki OSB'nin 31 milyon metrekare büyüklükle Türkiye'nin ikinci büyük OSB'si haline geldi. Bölgede üretim yapan 728 fabrikada 55 bin kişiye istihdam sağlandı. Öte yandan verimlilik konusu işletmelerin en önemli sorunlarından birisi. Avrupa'daki, Çin'deki, Hindistan'daki rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edebilmek için daha verimli olmak zorundayız." diye konuştu.

"Kaynaklar döngüsel ve ergonomik kullanılmalı"

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Dr. Oğuz Can da, enerji verimliliğinin elektrik motorları, ısıtma, soğutma, basınçlı hava gibi unsurları verimli kullanmanın yanı sıra kaynak verimliliğini de içerdiğini söyledi.

Kaynak verimliliği denildiğinde hammadde kullanımı, iş gücü, altyapı, ürüne doğrudan veya dolaylı etki eden tüm kaynakları içerdiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaları daha döngüsel ve ergonomik kullanmak gerekiyor. İşletmelerimizin hedef pazarlarında rekabetçi olabilmesi için enerji verimliliği, karbon ve su ayak izi, ESG çevre, sosyal ve yönetişim etkililiği önem arz etmektedir. Bu alanda ülke olarak önemli çalışmalar yapılıyor. Yenilenebilir enerji ve İklim değişikliği ile mücadele uygulamaları ile şampiyon şehir Konya'mızda ve Konya OSB'de yapılan yatırımları da gördüğümüzde enerji verimliliğine yönelik önemli çalışmaları görebiliyoruz."

Kaynak: AA
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