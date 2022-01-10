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Konya Şeker gıdada büyüyecek - Son Dakika

Konya Şeker gıdada büyüyecek

10.01.2022 15:55
Konya Şeker gıdada büyüyecek

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tarımda ve gıdada önlerinin açık olduğunu belirterek, Şubat ayında pancar parasını ödeyeceklerini söyledi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tarımda ve gıdada önlerinin açık olduğunu belirterek, Şubat ayında pancar parasını ödeyeceklerini söyledi.

Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker kampüsünde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Erkoyuncu, iki ayı geçkin bir süre önce yönetime seçildiklerini hatırlatarak, "Anadolu'da tarım ve gıda üzerine kendimizi geliştiren dev bir holdingiz. 2004'te Başkan Recep Konuk'un önderliğinde ikinci fabrikamız Çumra Şeker'i açtık. O günlerde sektör olarak da karlılık oranı olarak da çok iyi günler geçirdik, büyüdük. Gıda üzerine özellikle çeşitliliğimizi arttırdık, bir holding olduk nihayetinde. Daha sonra sektörde farklılık adına değişik bir sektöre adım attık, enerjiye. Eğer satış gibi bir şey olmazsa, inşallah kendi borcunu ödeyecek pozisyona getireceğiz, gelecek. Bu sektörde de inşallah kalıcı olacağız. Pandemide bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda ürünlerine büyük bir rağbet var. Eskisi gibi tarım ve tarım ürünleri ikinci sırada değil çok şükür. Tarım zor şartlar altında gerçekleşiyor. Girdilerin maliyetleri çok arttı bugünlerde. Burada hiçbir zaman bir sonraki ekim için ön avans fiyatı açıklanmamıştı. Pancar ekilir, hasada yakın, bazen hasattan sonra açıklanırdı. Ama bu yıl başta şeker pancarı olmak üzere baştan açıklamak zorundayız. Arkadaşlarla, çiftçi arkadaşlarımızla ton 800 TL'den az olmamak kaydıyla görüştük, istişare ettik" dedi.

"Şubat ayında pancar parasını vereceğiz"

Başkan Erkoyuncu şöyle devam etti: "Bizim derdimiz sadece şeker pancarı değil, mısır, ayçiçeği bizim derdimiz, buğday, un fabrikamız var, yem var, ondan ziyade Orta Anadolu'nun özellikle Konya'mızın en büyük gelir kaynağı tarım. Tarımı da Türkiye'de en modern yapan birkaç ova, münbit ova Aydın, Çukurova, Konya Ovası gibi. Konya Ovası daha önce benim gözlemim, modern tarımı ülkede en iyi yapan bana göre ilklerdeyiz. Onun için bizim derdimiz tarımla olmalı. Tarımda ve gıda da önümüz açık. Biz büyük bir kurumuz, bunu çok çok daha büyütürüz. Bisküvi, çikolata, atıştırmalık adı altındaki grupta Türkiye'de üçüncüyüz derken, Torku çok harika bir marka, bizim markamız, hala sandığımız kadar pazar payına sahip değil. Demek ki üretim miktarımız düşük. Hakikaten çok iyi yere gelmiş markamızı çok daha en azından rakamsal boyutta büyütmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Önümüz ve ufkumuz açık, markamız sağlıklı. Piyasa algısıyla adı kamuoyunda öyle çok netleştiği için Konya Şeker diyorum, bazen Torku diyoruz. Ankara'da, İstanbul'da Torku diyorlar. Onun için markamız hakikaten marka olmuş, yüzümüzü ağartmış, ürünün sağlığı, hijyeni ve lezzeti açısından ve kuruma büyük bir güven var büyük bir çiftçi kuruluşu olduğu için. Bunun reklamı bilerek ya da doğaçlama çok iyi bir yere gelmiş. Onun için hedefimiz gıda bölümünde çok daha ileriye gitmek. Enerji sektöründen çıkmayabiliriz ama gıdayı çok büyüteceğiz. Bunda da herkese sorumluluk düşecek, herkes elini taşın altına koyacak. Geçen yıl, evvelki yıl nisan ayında parasını ödedik ama bu yıl biraz da teşvik amaçlı şubat ayında pancar parasını son yıllarda görünmeyen bir takvimde vereceğiz."

Konya Şeker Fabrikası taşınacak

Başkan Ramazan Erkoyuncu, Konya Şeker Fabrikası kampüsünün taşınacağını da belirterek, "Burası taşınıyor biliyorsunuz. Gelecek kampanyayı da yapacak, Allah izin verirse biz burayı kaldıracağız. Burayı önce Cihanbeyli Altınekin arasında bir bölge tespit ettik, oraya işlemlerini başlattık. Fakat o arada kampanyayı kaçırmamak adına Çumra Şeker'in kapasitesini artıracağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Konya Şeker gıdada büyüyecek

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Recep Konuk, Ramazan, Tarım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya Şeker gıdada büyüyecek - Son Dakika Ekonomi


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