Konya Tarım Fuarı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Konya Tarım Fuarı Rekor Kırdı

Konya Tarım Fuarı Rekor Kırdı

21. Konya Tarım Fuarı, 251 bin ziyaretçi ile sektörün küresel buluşma noktası oldu.

13.04.2025 13:41
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21. Konya Tarım Fuarı, 79 ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden 251 bin 184 ziyaretçiyle rekor kırarak tarım sektörünün küresel buluşma noktası haline geldi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın Konya'nın marka değerini güçlendirdiğini söyledi.

Tarım sektörünün kalbi Konya'da attı

Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı tamamlandı. 21. kez kapılarını açan fuar, 79 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen ziyaretçilere ve Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan sektör temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Tarım ve tarım makineleri sektörlerinin en son teknolojilerin sergilendiği organizasyon, 251 bin 184 kişiyi aynı çatı altında buluşturarak önemli bir başarıyı gerçekleştirdi.

Sektöre katkı sağlayan dev buluşma

Konya Tarım Fuarı, 20 ülkeden 436 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla düzenlendi. Toplam 100 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleşen fuar boyunca yeni ürün lansmanları, iş birlikleri, teknolojik yenilikler ve yatırım fırsatları ön plana çıktı. Yerli üreticilerin dünya pazarlarına açılmasına katkı sağlayan fuar, aynı zamanda sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen profesyoneller için önemli bir platform oldu. Katılımcı firmalar, hem ürünlerini tanıtma hem de yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladı.

12 ülkeden tarım bakanlığı düzeyinde katılım

Fuar, uluslararası alanda da yüksek düzeyli ziyaretlerle dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Ticaret Odası ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonla 12 farklı ülkeden tarım bakanı, bakan yardımcısı ve üst düzey bakanlık temsilcileri fuarı ziyaret ederek Türk tarım sanayisiyle temaslarda bulundu. Bu katılım, Konya Tarım Fuarı'nın diplomatik ve sektörel etkisinin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koydu.

Öztürk: "Konya'nın marka değeri güçlendi"

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Tarım Fuarı'nın beş gün boyunca fuar merkezinde yapılan ticaret ve kurulan iş bağlantıları ile iç ve dış talep canlılığı sağlaması açısından son derece verimli geçtiğini ifade etti.

Başkan Öztürk değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı tarım fuarları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı'nın 21.'sini, Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezimizde başarı ile tamamladık. Fuar süresince oluşan ticaret hacmi tarım makineleri ve ekipmanlarının ihracatına önemli katkılar sundu. Konya'nın makine ihracatında gösterdiği performansa da doğrudan katkı sağlayan fuar, şehrin üretim gücünü bir kez daha göstermiştir. Yurt dışından ziyaretçilerimizle birlikte, fuara gelen profesyonel alım heyetleri, fuar boyunca üreticilerimizle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, önümüzdeki dönemde yapılacak yeni ihracat anlaşmalarına zemin hazırlayacaktır. Ticaret heyetlerinin ilgisi, fuarın global bir ticaret platformuna dönüştürmüştür."

Katılımcı memnuniyetinin üst seviyede olduğunu belirten Öztürk, "Katılımcı firmalardan aldığımız geri bildirimler, fuarın hem organizasyon kalitesi hem de ticari verimlilik açısından önceki yıllara göre daha başarılı geçtiğini gösterdi. Özellikle satış rakamlarındaki artış ve yeni bağlantılar, firmaların fuara olan ilgisini ve memnuniyetini artırdı. Bu olumlu tablo mutluluk vericidir" dedi.

Konya Tarım Fuarı'nın sadece sektörel değil, aynı zamanda kentsel marka değerine de katkı sunduğunu ifade eden Öztürk, "Yurt dışından ve Türkiye'den gelen ziyaretçilerin kent ekonomisine sağladığı hareketlilik, turizmden konaklamaya, yeme içme sektöründen ulaşıma kadar pek çok alanda canlılık meydana getirdi. Bu çok yönlü etki, fuarımızın Konya için ne kadar stratejik bir değer taşıdığını göstermektedir. Fuarımızı ziyaret ederek firma temsilcileriyle ve ziyaretçilerimizle bir araya gelen Konya protokolümüze şükranlarımı sunuyorum. TÜYAP Fuarcılık ve TARMAKBİR başta olmak üzere fuarın düzenlenmesinde katkısı olan kurum ve kuruluşlarımıza, katılımcı firmalarımıza ve tüm ziyaretçilerimize, fuarın başarı ile gerçekleştirilmesi için fuar süresince emek harcayan Odamız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konya Tarım Fuarı Rekor Kırdı - Son Dakika

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