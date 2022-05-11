Konya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Konya Ticaret Borsası

11.05.2022 16:38
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Makarnalık buğday6,2486,330

Ekmeklik kırmızı sert buğday6,0046,253

Ekmeklik beyaz sert buğday5,9266,047

Kırmızı diğer ekmeklik buğday5,9286,062

Beyaz diğer ekmeklik buğday5,9035,990

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar6,0036,200

Mısır5,8666,133
Yulaf5,5115,511

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Ticaret, Buğday, Mısır, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konya Ticaret Borsası - Son Dakika


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