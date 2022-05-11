Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,004 ila 6,253 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|6,248
|6,330
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|6,004
|6,253
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|5,926
|6,047
|Kırmızı diğer ekmeklik buğday
|5,928
|6,062
|Beyaz diğer ekmeklik buğday
|5,903
|5,990
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|6,003
|6,200
|Mısır
|5,866
|6,133
|Yulaf
|5,511
|5,511
Kaynak: AA
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