Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi

23.03.2022 12:34
Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi, sürekli işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde yüzde 51'e varan oranda zam yaparak, çalışanlarının maaşına rekor seviyede zam yaptı. Belediye-İş Sendikası ile yapılan sözleşmeye göre en düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi.

Konyaaltı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi yüzleri güldürdü. Belediye bünyesinde çalışan sürekli işçiler, yapılan anlaşma kapsamında primler ve bir yıllık zam neticesinde yüzde 51'e varan oranda iyileştirme ile maaşlarını alacak. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre Konyaaltı Belediye'sinde çalışan sürekli işçilerin en düşük günlük yevmiyesi 316 Türk Lirası olacak. Toplu iş sözleşmesini imzalayan Belediye-İş Sendikası üyeleri ise yapılan zammın Konyaaltı Belediyesi tarihinde bir rekor olabileceğini söyledi.

Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL oldu

"YASAL DÜZENLEME YAPILMASI LAZIM"

Belediye personelinin farklı statülerde çalışmasından dolayı ücret adaletsizliği yaşandığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı işi yapan iki personelin farklı statülerde işe alınmasından kaynaklanan bir maaş adaletsizliğinin ortaya çıktığını ifade etti. Yaşanan bu adaletsizliğin ortadan kalkması için mutlaka bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine vurgu yapan Esen, sendika üyelerine hitap ederek, "Bu durum sizin de bizim de aşacağımız bir sorun değil. Bu konuda mutlaka bir yasal düzenleme yapılması lazım. İnşallah bir gün tüm taşeron işçiler de kadroya geçer ve hepsi eşit ücret alır" şeklinde konuştu.

Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL oldu

"İŞÇİYE NE VERSEK AZ"

Her zaman işçinin daha fazla kazanmasını istediklerini ifade eden Başkan Esen, sokaktaki süpürgecinden iş makinesi operatörüne kadar tüm çalışanlarının aynı statüde olmasını istediklerini söyledi. Taşeron işçilerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Esen, şöyle konuştu: " 'Taşeron işçiye kadro' diye söylenen şey aslında taşeron işçinin bağlı olduğu şirketin değişimiydi sadece. Başka hiçbir şey olmadı. Bu da gerçek bir kadro değil. Değişen bir şeyin olmadığını da yatan ilk maaştan sonra anladık ve gördük. İşçiye ne verirsek az buluyoruz. Her zaman adaleti sağlamamız lazım."

SENDİKADAN BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise yapılan toplu iş sözleşmesinden çok memnun olduklarını söyleyerek, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e her daim işçinin yanında olduğu için teşekkür etti.

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Belediye İş Sendikası, Konyaaltı Belediyesi, Türk Lirası, Konyaaltı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi - Son Dakika


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