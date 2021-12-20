Konyaaltı'nda Çandır Fasulyesi Şenliği

Konyaaltı Belediyesi, Çandır Fasulyesi'nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Geleneksel Çandır Fasulyesi Şenliği'nin 4'üncüsünü düzenleyecek.

Konyaaltı Belediyesi, Çandır Fasulyesi Şenliği'nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyecek. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan şenlik, bu yıl pandemi koşullarını dikkate alarak yapılacak. Misafirlere kuru fasulye ikramının yapılacağı etkinlik, 23 Aralık Perşembe günü saat 13: 00'te Konyaaltı Belediyesi HayatPark'ta gerçekleştirilecek. Alana kurulacak stantlarda da Yarbaşçandır köylüleri misafirlere, el emeği organik ürünlerini de sergileyip satışını yapabilecek.

"Başkan Esen'den davet"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çandır Fasulyesi'nin çok özel bir ürün olduğunu söyledi. Esen, "Yarbaşçandır ve Hisarçandır arasındaki bölgede yetişen bu ürün, Antalya'nın en bilinen lezzeti olan tahinli piyazın yapımında kullanılan esas fasulyedir. Üretimi yıllar içerisinde tükenme noktasına gelen ürünün, Yarbaşçandır Mahallesi'nde belediyemize ait bir alanda üretimini gerçekleştirerek üretim kapasitesini birkaç yıl içerisinde 2 tondan 30 tona çıkardık. Kimyasal ortamdan uzak bir yerde belediyemiz ekipleri tarafından yetiştirilen ve hasadı yapılan Çandır Fasulyesi bölge halkımız için de yeniden önemli bir katma değer haline geldi. Fasulyenin tanıtımını yapmak için düzenlediğimiz, ancak geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz şenliğimizi bu yıl göz bebeğimiz HayatPark'ta pandemi koşullarını da dikkate alarak yapacağız. Bütün hemşehrilerimizi şenliğimize bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA