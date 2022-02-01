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Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim usulleri yeniden düzenlendi - Son Dakika

Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim usulleri yeniden düzenlendi

01.02.2022 08:54
Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim usulleri yeniden düzenlendi

Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimi ile birlik ve merkez birliklerinin denetim için yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetimi ile birlik ve merkez birliklerinin denetim için yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim konuları ve kapsamı, denetçilerin nitelikleri, denetleme organının üyelerinin seçilmesi, üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları tespit edildi.

Ayrıca, kooperatiflerde dış denetimin konusu ve dış denetçinin nitelikleri ve eğitimleri, dış denetime tabi kooperatifler, yetkili birlikler ve merkez birlikleri de belirlendi.

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Ticaret Bakanlığı, Kooperatif, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim usulleri yeniden düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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