Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi

Ekonomi

Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 585 TL oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 70 TL oldu. İstanbul- İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü dahil otomobiller için 1370 TL oldu. İstanbul- Ankara Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 187 TL oldu.

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