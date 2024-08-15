Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bu geceden geçerli olmak üzere zam geldi. Yeni zamlı fiyat tarifesine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL oldu.

15.08.2024 23:12
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Otomobiller için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nden geçişler 33 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 585 TL oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 70 TL oldu. İstanbul- İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü dahil otomobiller için 1370 TL oldu. İstanbul- Ankara Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 187 TL oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Çelikk: Arabası olan düşünsün 2 0 Yanıtla
  • Taha Yıldız: Maaşlara zam yok herşeye zam yapıldı, bu hükümet halkı bitiriyor… 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Uzun: Bu neyin intikamını neyin enflasyonu biri bunu bana açıklasın yuh diyorum başka da bir şey diyemiyorum 0 0 Yanıtla
  • METİN KARAASLAN: tek doğru söyledikleri slogan ADİL DÜZEN gerçekten dedikleri gibi yapıyorlar 0 0 Yanıtla

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