Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz - Son Dakika
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Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz

26.04.2022 08:11

Karayolları sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler bayramda ücretsiz olacak. Ücretsiz geçişler, köprü ve otoyolların önemli bir kısmını kapsayan yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

Ramazan Bayramı'nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE YAPILAN PROJELER HARİÇ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

MARMARAY VE İZBAN SEFERLERİ DE ÜCRETSİZ

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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Ramazan Bayramı nedeniyle otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Ramazan Bayramı nedeniyle otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz - Son Dakika


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