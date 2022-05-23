Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor - Son Dakika
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Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

23.05.2022 09:50
Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

Küresel stoklarda yalnızca 10 hafta yetecek buğday kaldığının açıklanması sonrası unlu mamullere etkisi de tartışma konusu olmuştu. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, buğday fiyatlarında sene başından bu yana yüzde 60'lık artış yaşandığını ifade ederek, yaşanan buğday krizinin 2022-2023 sezonunda ekmek krizine dönüşeceğini söyledi.

Küresel gıda fiyatlarında son yıllarda görülmemiş orandaki artışlar sonucu ekmek krizi de kapıya dayandı.

"2023'TE STOKLARIN ERİMESİYLE BUĞDAŞ DIŞ TİCARETİNDE DAHA BÜYÜK SORUNLAR YAŞANACAK"

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, dünya.com'da yer verdiği yazısında, buğday fiyatlarının yılbaşından beri yüzde 60 artığına dikkat çekti. Yıldırım, gelecek sezon krizin daha da büyümesi sebebiyle açlık çekenlerin sayısında ciddi oranda artışlar yaşanacağına dikkat çekerek, "Buğdaydaki fiyat artışı ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatlarını artırıyor. Buğday krizi bu nedenle ekmek krizine dönüşüyor. 2022-2023 sezonunda üretimin azalması ve stokların daha fazla erimesi ile buğday dış ticaretinde daha büyük sorunların yaşanması ve açlık çekenlerin sayısında ciddi artışlar olması bekleniyor" dedi.

"BUĞDAYA GELECEK YÜKSEK TALEP DİKKATE ALINMAZSA OLUMSUZLUKLAR TEKRARLANIR"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl ithal buğdaya yerli buğdaydan daha fazla para verildiğini ifade eden Yıldırım, "Üreticiler haklı olarak 'TMO bana vermediği fiyatı ithalata, başka ülkelerin çiftçisine verdi.' diyerek tepki gösterdi. Bu nedenle 2021 yılından ders alınarak 2022 ürün alım fiyatı bu tepkilerde dikkate alınarak açıklanmalı. Bunun için devletin girdi bazında sağladığı desteklerin artırılması, destekleme priminin artırılması şart. Lisanslı depo uygulamasında çiftçinin elinden ucuza alınan buğday lisanslı depolara konuluyor ve çiftçinin elinden ürün çıktıktan sonra fiyatlar arttığı için sanayici pahalıya buğday almak zorunda kalıyor.Artan fiyatlar nedeniyle tüketici daha pahalıya ekmek tüketmek zorunda kalıyor. Açıklanacak fiyat geleceği öngörerek belirlenmeli. Bu yıl belli ki buğdaya olan yüksek talep devam edecek. Bunu dikkate alarak fiyat belirlenmezse 2021'de yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmış olur."

KÜRESEL STOKLARDA 10 HAFTA YETECEK KADAR BUĞDA KALDI

Öte yandan Tarım analiz firması Gro Intelligence'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldığı belirtilmiş, Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu söylenmişti.

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Ali Ekber Yıldırım, Buğday, Ekmek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor - Son Dakika


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