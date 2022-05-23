Korkulan oldu: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor

Küresel gıda fiyatlarında son yıllarda görülmemiş orandaki artışlar sonucu ekmek krizi de kapıya dayandı.
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen yıl ithal buğdaya yerli buğdaydan daha fazla para verildiğini ifade eden Yıldırım, "Üreticiler haklı olarak 'TMO bana vermediği fiyatı ithalata, başka ülkelerin çiftçisine verdi.' diyerek tepki gösterdi. Bu nedenle 2021 yılından ders alınarak 2022 ürün alım fiyatı bu tepkilerde dikkate alınarak açıklanmalı. Bunun için devletin girdi bazında sağladığı desteklerin artırılması, destekleme priminin artırılması şart. Lisanslı depo uygulamasında çiftçinin elinden ucuza alınan buğday lisanslı depolara konuluyor ve çiftçinin elinden ürün çıktıktan sonra fiyatlar arttığı için sanayici pahalıya buğday almak zorunda kalıyor.Artan fiyatlar nedeniyle tüketici daha pahalıya ekmek tüketmek zorunda kalıyor. Açıklanacak fiyat geleceği öngörerek belirlenmeli. Bu yıl belli ki buğdaya olan yüksek talep devam edecek. Bunu dikkate alarak fiyat belirlenmezse 2021'de yaşanan olumsuzluklar tekrarlanmış olur."
Öte yandan Tarım analiz firması Gro Intelligence'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldığı belirtilmiş, Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu söylenmişti.
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