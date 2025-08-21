Korkuteli'de 60 İş İçin 170 Başvuru - Son Dakika
Korkuteli'de 60 İş İçin 170 Başvuru

Korkuteli\'de 60 İş İçin 170 Başvuru
21.08.2025 16:44
Korkuteli'de TYÇP kapsamında 60 kişilik iş için 170 kişi başvurdu, mülakatlar başladı.

Korkuteli'ndeki okullarda Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam sağlanacak 60 kişilik işe 170 kişi başvurdu. Başvuruda bulunan vatandaşlar yapılan mülakat sonrası belirlenecek.

Toplum Yararına Çalışma Programı dahilinde Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullarda 9 ay süre ile istihdam edilecek 60 kişilik iş duyurusunun ardından İŞ-KUR Antalya il Müdürlüğüne 170 kişi müracaat etti.

Asgari ücretle çalıştırılmak üzere işe alınacak kişiler için Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mülakat yaptı. Öğretmenevinde 2 komisyonda Komisyon başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ramazan Akar'dan oluşan komisyonda mülakata katılan 170 kişinin müracaatlarını değerlendirdi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim müdürü İbrahim Canbazoğlu," İş-Kur aracılığı ile okullarımızda temizlik işlerinde personel çalıştırılmaktadır. Bu kapsamda yardımcı personeller almıştık. Bu yıl yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 60 personel alımı yapılacak. 60 kişilik ekip önemli ölçüde rahatlama sağlayacak. Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılında çalıştırılmak üzere, toplum yararına çalışma programı çerçevesinde ücreti İş-Kur tarafından ödenmek üzere kurumumuza bağlı okullarda 1 Ekim 2025-18 Haziran 2026 tarihleri arasında temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere asgari ücretli 60 personel alınacak. Eğitim sistemimizin hiçbir aksama yaşanmadan devam etmesi için çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Asgari Ücret, Korkuteli, Ekonomi, antalya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Korkuteli'de 60 İş İçin 170 Başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
