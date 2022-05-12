Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi - Son Dakika
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Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi

12.05.2022 13:50

Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki heyet Konya'da incelemelerde bulundu.

Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi

KONYA - Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı ve beraberindeki heyet Konya'da incelemelerde bulundu. Bölgesel kalkınmanın en önemli sacayağını oluşturan KOP İdaresi ve MEVKA tarafından desteklenen örnek projeleri sahada ziyaret eden heyet üyeleri, Türkiye'nin deneyimlerini Kosova'da hayata geçirilebilmesi adına ziyaretin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla Konya'ya gelen Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Besim Kamberaj ve beraberindeki heyet; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya ve Karaman'ı içine alan Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği proje sahalarını inceledi. KOP İdaresinin finansman destekleri ile hayata geçirilen Meram ilçesi Fide Üretim Tesisini ziyaret eden heyet üyeleri, tarımsal üretimin sahadaki paydaşlarını oluşturan kamu, sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerin birlikteliği ile hayata geçirilen, yıllık 10 milyon fide üretimi ile bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayan fide üretim tesisi ile özel eğitim alan öğrencilerin evsel atıkları yeniden doğaya dönüşümünü sağladıkları Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Kompostevi projesini inceledi.

"Kardeşliğimizi, yaptığımız işbirlikleriyle sürdürmek istiyoruz"

Kardeş ülke Kosova'nın Kalkınma Bakanlığı'nın heyetini, MEVKA ile birlikte Konya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, bölgesel kalkınmanın en iyi örneklerini paylaşmak suretiyle ülkeler arası ve bakanlıklar arası iş birliklerinin başladığını belirterek, "Bu birlikteliğe ve çalışmaya biz de katkı vermek istiyoruz. Bakanlık yetkililerimiz bu anlamda saha incelemesi yapıyor. Biz de bölgemizdeki KOP İdaremizce mali destekleri verilmiş olan projeleri yerinde kendilerine göstermiş oluyoruz. Özellikle bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan tarımsal uygulamalar, sosyal projeler ve bölgenin gelişmesine katkı sağlayacak olan diğer sanayi projelerini bir sunum şeklinde aktarmış olduk. Bu iş birliğimizin ileriki tarihlerde devam edeceğini ümit ediyorum. Kosova bizim kardeş ülkemiz, dolayısıyla bu kardeşliğimizi, gönül bağımızı yaptığımız işlerde de birleştirmek istiyoruz. Bu anlamda misafir ediyoruz kendilerini burada. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Konya'nın yerelde yıllık olarak 100 milyon fide ihtiyacı var. Kurmuş olduğumuz bu fide tesisinde 10 milyon fide üretimi gerçekleştiriliyor ve bölgenin de ekonomik anlamda fiyat dengesi sağlanmış oluyor. Ayrıca hastalıklarından arındırılmış, çevre şartlarına uygun hale getirilmiş bir fide üretimiyle burada çiftçilerimiz en az fireyle fide temini yapıyor ve üretimi gerçekleştirilmiş oluyor" dedi.

"Kalkınma idareleri ve ajansların ekonomiye katkısını yerinde inceledik"

Bakanlık Müsteşarı Besim Kamberaj ise gerçekleştirdikleri ziyaret sayesinde Türkiye'nin bilgi ve tecrübelerinin Kosova'da uygulanabilmesi için gerekli altyapıyı ve iş birliklerini hayata geçirmek istediklerini, bu çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gösterdiği hassasiyetten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Ziyaretimizin amacı; bölgesel kalkınmada yeniden yapılanma sürecinde olduğumuz için Türk ekonomisini ve Türk yönetimini deneyimleyerek Kosova'da bunu nasıl hayata geçirebileceğimizi yeniden gündeme getirmektir. Bu ziyaret bizim için çok faydalı oldu çünkü projelerin pratikte uygulamasını, planlamasını ve kalkınma idareleri ve ajansların iş dünyasına kattığı farklı bakış açılarını görmüş olduk. Bu, Konya'ya yaptığımız ilk ziyaret ve bizim için çok faydalıydı. Kalkınma idarelerini ve ajanslarını ziyaret ettik. Kosova ekonomisi Türk ekonomisi ile çok yakın. Kosova'da Türkiye'den gelen enerji, ticaret, tarım gibi birçok farklı sektörde işletmeye sahibiz. Bir kez daha, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Türkiye'den en iyi verimi alabilmemiz adına bu organizasyonu düzenlediği ve farklı kurumları ziyaret etmemizi sağladığı için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi
Kosova heyeti örnek KOP projelerini inceledi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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