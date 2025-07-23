Kozan\'da Sıcaklık 50 Dereceyi Geçti

Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 50 derece olduğu Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaş koyunla kilometrelerce alanı katederek sürülerini otlatıyor.

Afrika ve Basra sıcak hava dalgasının etkisinde olan Türkiye'de Adana ve ilçelerinde sıcak bir hayli daha fazla hissediliyor. Nem ile birlikte 50 dereceyi bulan sıcakta hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Hayvancılık yapan Kamil İçten, 200'e yakın küçükbaş hayvana baktığını belirterek, "Baba mesleği aslında. Yoksul bir aileden geldik. Bu sıcakta sürüye bakmak kolay değil ama çocuk okutuyoruz, geçimimizi buradan sağlıyoruz. Akşam 9'a kadar bu sürünün peşindeyiz. Sıcakta da soğukta da buradayız. Bir oğlum polis oldu, diğer oğlum askere gidecek. Şehirde tüketmek kolay, ama biz burada üretmek için ter döküyoruz. Çok sıcak, kapkara olduk ama mecburuz bu işin peşinden gitmeye" ifadelerini kullandı.

"Bayram, düğün yok; hayvanlar bizden mesai istiyor"

300 koyuna bakan üreticilerden Ersan Bahar da sıcaklığa rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Ben 300 koyuna bakıyorum. Meteoroloji uyarı yaptı ama geçimimiz bu işten. Güneşte 50 derece varsa, biz bunu birebir yaşıyoruz. Akşam saat 8'e kadar mesaimiz sürüyor. Bayram, cenaze, düğün dinlemiyor bu iş. Babam ve kız kardeşim vefat etti, öğleden sonra yine hayvanlara bakmaya gelmek zorunda kaldım. Bu yıl hayvancılık para edecek dedik ama şap hastalığı çıktı. Emeklerimiz para edecek derken moralimiz bozuldu ama yine de şükrediyoruz. Bu zorluklarla iki çocuğumu okutuyorum. Zor ama güzel bir hayat." - ADANA