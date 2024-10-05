Kozluk'ta Tekstil Fabrikası Üretime Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Kozluk'ta Tekstil Fabrikası Üretime Geçti

Kozluk\'ta Tekstil Fabrikası Üretime Geçti

Kozluk'ta açılan tekstil fabrikası, 200 genci istihdam ederek işsizliği azaltmayı hedefliyor.

05.10.2024 15:17
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Batman'ın Kozluk ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle geliştirilen "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" dahilinde Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan tekstil fabrikası üretime başladı.

Kozluk ilçesinde üretime başlayan tekstil fabrikasında 200 işsiz gencin istihdam edileceğini belirten Batman Valisi Ekrem Canalp, Samanyolu köyünde 110 dönüm üzerinde tekstil kenttin kurulacağını söyledi. Raman OSB, Batman Çayı kenarında yaklaşık 200 dönüm üzerine küçük sanayi siteleri kuracaklarını belirten Vali Canalp, "Bu sanayi alanları faaliyete girdiği zaman inşallah Batman'da işsizlik diye bir şey kalmayacak. Bu günden attığımız bu hamlelerin sonuçlarını görmeye başladık. Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek, Batman'da zamanında tekstilin hem temelini atmış, hem de gövdesini yükseltmiş. Biz, şimdi onların kurmuş olduğu sistematiğin üzerinden halkayı daha da büyütüyoruz. Çemberlere yeni çemberler ilave etmenin gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Bunların sonuçları Batman'da net şekilde gözüküyor. Bundan sonra yapacağımız şey, bu hamleleri ve atılımları daha da büyütmektir. Açılışını yapmış olduğumuz tesisin kapasitesi 200 kişidir, şimdi 100 kişiyle başlanmış, ileri ki zaman içerisinde kapasite artışıyla beraber potansiyel rakama ulaşılmış olur. 200 kişi Kozluk için çok önemli bir rakamdır. 200 kişi demek 200 haneye net gelir girişi ve sosyal güvence demektir" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kozluk'ta Tekstil Fabrikası Üretime Geçti - Son Dakika

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