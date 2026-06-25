Krasnodar'da İHA Parçalarından Yangın - Son Dakika
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Krasnodar'da İHA Parçalarından Yangın

25.06.2026 10:53
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Krasnodar'daki petrol deposunda İHA parçalarının düşmesi sonucu yangın çıktı, yaralı yok.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposunda, insansız hava aracı (İHA) parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Krasnoarmeyskiy Bölge Başkanı Aleksandr Haritonov, yaptığı yazılı açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Poltavskaya'da bulunan petrol deposunda İHA parçalarının düşmesi nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

Bölgeye acil durum ve operasyon ekiplerinin sevk edildiğini belirten Haritonov, buradaki bir kara yolunun da geçici olarak trafiğe kapatıldığını ifade etti.

Bölgedeki Rusya Acil Durumlar Bakanlığı birimi de ilk belirlemelere göre olayda yaralanan bulunmadığını, bölgede operasyon ve özel hizmet ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

İHA saldırısı tehdidi nedeniyle bölgedeki Gelincik ve Soçi havalimanlarında uçuşlara geçici kısıtlama getirilirken, bu tedbir daha sonra kaldırıldı.

Aynı petrol deposunda 16 Haziran'da da İHA parçalarının düşmesi sonucu yangın çıkmış, can kaybı veya yaralanma olmamıştı.

Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki enerji yapılarına yönelik saldırılarında çok sayıda petrol tesisi zarar görmüş, ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışına kısıtlama getirilmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Krasnodar, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Krasnodar'da İHA Parçalarından Yangın - Son Dakika

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