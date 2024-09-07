Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye\'nin kredi notunu \'\'B\'\'dan \'\'BB-\'\'ye yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünümü ise pozitiften durağana çekti.

07.09.2024 00:05
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltirken, görünümü ise durağana çekti.

FITCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünüm ise pozitiften durağana geriledi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 43

Raporda pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. Kurum enflasyonun yıl sonunda yüzde 43 olacağı tahminini paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,5, 2025 için yüzde 2,8 oldu.

MART AYINDA DA KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ

Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti. Diğer bir derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu. Derecelendirme kuruluşu S&P ise Mayıs yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltmişti.

Fitch Ratings, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Haydar: Reyiz bunların değerlendirmesini kabul etmiyordu zaten. AA+ bizim notumuz. Sen onnarın dedüvğne bakma… ülke uçuyor ?? 52 10 Yanıtla
  • KEMAL OĞUZ: Sıvamanın farklı bir ifadesi olup fırtına öncesi size bir lahza fırsat tanıyoruz, anlamına gelir 34 4 Yanıtla
  • Selçuk KÜTÜK: Bu ne demek ! 23 3 Yanıtla
    Muzaffr altun: paranızın hiç deg|ri yok demek 9 0
  • Liya Tastan: Bu biliyor musun ne demek kardeşim…faizi yükselttin istediğim gibi (ABD) şimdi bak notunu yükseltiyorum enflasyonunu düşüreceğim vs vs Reis kafa tutmaya çalışti fakat herşey bir yere kadar mümkün maalesef..inşhallah brics’e katılırız istediğimiz ekonomi politikasını uygularız 11 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Bu gün borç alan peşinde emir alır 13 0 Yanıtla
  • Hiçkimse: hani ekonomi iyiydi 12 1 Yanıtla
  • Cenk: Bence asıl puan Adalete gelmeliydi. Hemde Aaaa 7 1 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Şike var mı 7 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti - Son Dakika
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