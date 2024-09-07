Fitch Ratings, Türkiye\'nin kredi notunu \'\'B\'\'dan \'\'BB-\'\'ye yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltirken, görünümü ise durağana çekti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin beklediği açıklamayı yaptı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye yükseltti. Görünüm ise pozitiften durağana geriledi.
Raporda pozitif reel faiz oranları, düşük cari açık ve kur korumalı mevduatlardaki düzenli ve kademeli düşüşün dış tamponlardaki iyileşmeyi destekleyeceği belirtildi. Kurum enflasyonun yıl sonunda yüzde 43 olacağı tahminini paylaştı. Büyüme beklentisi bu yıl için yüzde 3,5, 2025 için yüzde 2,8 oldu.
Fitch, en son 8 Mart 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, görünümü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti. Diğer bir derecelendirme kuruluşu Moody's, Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çekmiş, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu. Derecelendirme kuruluşu S&P ise Mayıs yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltmişti.
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