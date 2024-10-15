Kredi Kartı Üzerinden Pay Alınması Teklifi Ertelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi Kartı Üzerinden Pay Alınması Teklifi Ertelendi

100 bin lira ve üzeri kredi kartlarından pay alınmasını öngören yasa teklifi TBMM'de ertelendi.

15.10.2024 20:16
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Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi ertelendi

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi görüşmeleri ertelendi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda oturuma son verildi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında başlayan komisyonda, kanun teklifini AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy sunmuştu. Altınsoy'un sunumunun ardından komisyon üyesi milletvekillerine söz verildi.

Muhalefet partilerinin komisyon başkanlarının ardından kanun teklifini savunmak üzere iktidar partisi komisyon başkanları konuşmalarını gerçekleştirdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, iktidar partisi komisyon başkanları konuşmasının ardından oturumun son bulduğunu ve komisyonun sona erdiğini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ise, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun bulunduğu koridorda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler komisyon ilişkin olarak, "Ertelendi diyelim. Daha detaylı bir inceleme yapacağız. 2025 bütçesini göreceğiz. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri detaylı inceleyerek, bu konuda varsa değiştirilecek unsurlar geri çekilecek hususlar bütçeden sonra değerlendireceğiz. Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı bir inceleme yapılmasını talimatlandırmıştı. Aralık ayının sonu itibarıyla bütçemizi sonlandıracağız. Ondan sonraki dönemde bunun değerlendirileceğini söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

İnceleme, Politika, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi Kartı Üzerinden Pay Alınması Teklifi Ertelendi - Son Dakika

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