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Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli - Son Dakika

Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli

08.12.2021 10:10
Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli

Sadece uçak bileti harcamalarında kullanılmak üzere geliştirilen finansman uygulamasıyla kredi kartsız uçak bileti dönemi başladı.

Sadece uçak bileti harcamalarında kullanılmak üzere geliştirilen finansman uygulamasıyla kredi kartsız uçak bileti dönemi başladı. UcuzUcuyorum.com ve Kuveyt Türk işbirliğinde hayata geçen uygulamayla, yalnızca TC kimlik numarası ile internetten kolayca uçak bileti almak mümkün hale geldi.

UcuzUcuyorum.com, Kuveyt Türk işbirliğinde geliştirdiği uçak bileti finansmanı uygulamasıyla bilet satışında yeni bir dönem başlattığını duyurdu. Kredi kartı olanların kart limitlerini zorlamadan, kart kullanmayanların ise karta gerek duymadan internetten kolayca uçak bileti almalarına imkan tanıyacak olan uygulama, "Hemen Uç, Taksit Taksit Öde, Kart Limitin Azalmasın" sloganıyla tüketici ile buluştu.

KART LİMİTİ UÇAK BİLETİYLE DOLMAYACAK

Geliştirilen finansman uygulamasıyla Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirten UcuzUcuyorum.com Proje Sorumlusu Tuğba Helvacıkara, "Uçuş maliyetleri kredi kartı limitlerini zorlayabiliyor. Limitini kullanan tüketiciler, nakit yatırmak, limit yükseltmek ya da bazı ihtiyaçlarını ötelemek zorunda kalabiliyor. Geliştirdiğimiz projeyle kullanıcılara, kart limitlerini kullanmadan taksitle uçak bileti satın alma avantajı sunacağız. Tüketiciler kredi kartı limitini uçak bileti satın almak için kullanmadan günlük harcamalarına devam edebilecek. Bugün piyasaya sunduğumuz uygulamayla kredi kartı kullanmadığı için internetten uçak bileti alamayan büyük bir kesimi de online uçak bileti sistemine dahil edeceğiz" dedi.

BİREYSEL BANKACILIK PUANINA GÖRE FİNANSMAN SAĞLANACAK

Uçak bileti finansmanı uygulamasıyla, TC kimlik numaraları üzerinden kullanıcılara, kredi kartlarının limiti kadar değil, bireysel bankacılık puanlarına göre finansman kullanma imkanı verileceğini ve finansmanın miktarını bankanın belirleyeceğini ifade eden Helvacıkara, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı kullanılırken, 28 milyon kişinin kredi kartı bulunmuyor. Uygulamamızla kredi kartı kullanmaya çekimser yaklaşan 28 milyon tüketiciyi de online bilet almanın kolaylığı ve ödemelerini kolayca yapmanın rahatlığıyla buluşturuyoruz. Uçak biletini daha ucuza almak için çok önceden harekete geçenler, aylar boyunca söz konusu tutar kadar limitini bloke etmiş oluyor. Çocuğunu Erasmus, Work & Travel gibi programlarla yurt dışına gönderecek aileler, oldukça yüksek tutarları uçak bileti için ayırmak durumunda kalabiliyor. Uygulamamızla bu sorunlara çözüm getiriyoruz. Çocuğunu eğitim için yurt dışına gönderecek aileler, kredi kartlarını kullanmadan uçak bileti satın alabilecek."

GELENEKSEL UYGULAMALAR GEÇERLİ

Bugüne kadar internetten uçak bileti alırken geçerli olan her şeyin bu uygulamada da birebir geçerli olacağını söyleyen Helvacıkara, kullanıcıların uygulamadan faydalanarak aldıkları biletler için yapacakları iptal, değişiklik ve iade işlemlerini ilgili havayolunun ve biletin kurallarına göre yapabileceğini söyledi.

Tuğba Helvacıkara, "Kullanıcılar uçak biletini isterlerse ertesi gün, isterlerse 6 ay sonrası için alabilecek. Taksitlerini ödemeye başlamadan uçuşlarını gerçekleştirebilecek ya da 6 ay sonrası için ucuz yeni bir bilet satın alabilecekler. Geleneksel uygulamalarda olduğu gibi, kullanıcılar havayolu ve bilet kurallarına göre iptal ve iade işlemleri yapılamayan biletlerin ödemesini yapmak zorunda. Bu nedenle seyahat planı değişme ihtimali olan kullanıcılara iade edilebilir sınıflarda bilet almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'YE YENİ İLKLER KAZANDIRACAĞIZ"

Kullanıcılara TC kimlik numarası üzerinden finansman olanağı sunacaklarının altını çizen Helvacıkara, "Kullanıcıların bireysel ödeme güçlerine bağlı olarak istedikleri uçak biletini satın alabileceği bu yeni ödeme yöntemi ile müşterilerimize, 'Şimdi uç, taksit taksit öde' diyoruz. Böylece tüketici bütçesini sarsmadan biletini alıp seyahatini gerçekleştirme imkanına kavuşuyor. Yaptığımız araştırmaya göre, uygulamamızla Türkiye'nin yanı sıra dünyada da bir ilke imza attık. Benzer uygulamaları yakın zamanda daha fazla göreceğimize inanıyoruz. Biz, kullanıcı deneyimi açısından her zaman bir adım önde olmayı hedefliyoruz. Teknik altyapı hazırlıklarını sürdürdüğümüz yeni projelerimizle Türkiye'ye ilkleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Asıl şimdi uçmayan kalmasın" diyerek sözlerini tamamladı.


Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli
Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli
Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli

Kredi Kartı, Türkiye, Kredi, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kredi kartsız uçak bileti dönemi; TC kimlik numarası yeterli - Son Dakika Ekonomi


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