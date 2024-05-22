Kredi limitleri yükseltildi, süt üreticileri rahatladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi limitleri yükseltildi, süt üreticileri rahatladı

Kredi limitleri yükseltildi, süt üreticileri rahatladı

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, kredi limitlerinin yükseltilmesinin büyükbaş süt hayvancılığıyla uğraşan üreticiler için önemli olduğunu belirtti. Keskin, kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerin bu kararı olumlu karşıladığını ve küçük aile işletmeleri için de önemli bir müjde olduğunu söyledi. Ayrıca, süt fiyatlarının sürdürülebilir rakamlarda tutulması gerektiğini vurguladı.

22.05.2024 11:20
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Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, kredi limitlerinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltilmesinin büyükbaş süt hayvancılığıyla uğraşan üreticiler için çok önemli olduğunu belirterek, "Kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Üreticilerin yanında küçük aile işletmeleri için de çok önemli bir müjde." dedi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kredi limitlerinin yükseltilmesine ilişkin açıklamanın "Dünya Çiftçiler Günü"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı.

Ziraat Bankası ile 13 Aralık 2022'de büyükbaş süt hayvancılığıyla ilgili "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin protokolünü imzaladıklarını ifade eden Keskin, bu kapsamda kredi limitlerinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarılmasının önemini vurguladı.

Keskin, son zamanlarda hayvan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle limitin üreticiler için yetersiz kaldığına işaret ederek, "1,5 milyon liraya çıkmasıyla birlikte üreticilerimiz rahatladılar. Kredi kullanarak hayvan alacak üreticilerimiz bunu çok olumlu karşıladı. Üreticilerin yanında küçük aile işletmeleri için de çok önemli bir müjde." diye konuştu.

Keskin, üreticilerin yeniden hayvan sayılarını artırmayı istediklerini de dile getirdi.

"Süt fiyatları sürdürülebilir rakamlarda tutulmalı"

Üreticiler ve işletmeciler için şu anki kredi limitlerinin yeterli olduğunu ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Krediler verildikten sonra süt fiyatları sürdürülebilir rakamlarda tutulmalı. Bunun altı doldurulmazsa, geçmişte yaşadığımız sıkıntılar meydana gelir, süt fiyatları düşer, bu durumda hayvanlar yine kesime gider. Bunun sonucunda insanlar yeniden kısır döngü içerisine girerler. Burada yapılan özellikle aile işletmeleri açısından çok doğru bir şey. Bu rakamlar sürdürülebilir olduğu sürece, Tarım ve Orman Bakanı'mızın açıkladığı gibi, 1 veya 2 yıl içerisinde hayvan ithalatı biter."

Kaynak: AA

Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi limitleri yükseltildi, süt üreticileri rahatladı - Son Dakika

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