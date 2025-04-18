Kredi ve kredi kartlarında korkutucu tablo - Son Dakika
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Ekonomi

Kredi ve kredi kartlarında korkutucu tablo

Kredi ve kredi kartlarında korkutucu tablo

BDDK'nın verilerine göre, bankaların kredi alacaklarındaki tahsilat darboğazı büyüyor. Tahsili gecikmiş alacaklardaki artış, yılbaşından bu yana yüzde 17'ye ulaştı ve finansmana erişimin zorlaşacağı öngörülüyor.

18.04.2025 14:56
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) son verileri bankaların kredi alacaklarını tahsilde darboğaza girdiğini geçen yıl yüzde 3,9 olan tahsili gecikmiş alacaklardaki (TGA) artış hızının, 4 Nisan itibarıyla geçen yıla kıyasla yaklaşık 6 kat arttığını gösteriyor. TGA'daki artış haftada 10 milyar TL'ye yaklaşırken, geçen yıl 12,3 milyar TL olan aylık ortalama TGA artışı bu yıl aylık 23 milyar liraya ulaştı. 2024 sonunda 294 milyar TL olan bankaların TGA tutarı 4 Nisan haftasında 358,3 milyar liraya yükselirken, TGA artış hızı da geçen yılın aynı döneminde yüzde 3,9 iken bu yıl 4 Nisan haftasında yaklaşık 6 kat artışla yüzde 22 oldu.

TGA'DAKİ ARTIŞ 19 MART OPERASYONLARI ARDINDAN SON 4 HAFTADA HIZ KAZANDI

Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı alacaklarının tahsilinde ortaya çıkan darboğazın şirketlere ve ticari kredilere de yayıldığını gösteren son rakamlara göre yılbaşında 177 milyar TL olan TGA tutarı nisan başında 207,3 milyar TL'ye yükseldi. Yılbaşından bu yana TGA'daki artış oranı yüzde 17 olurken, 19 Mart operasyonlarından bu yana yaşanan sert dalgalanmalar, tüm göstergelerdeki negatif gelişmeler sonrası son dört haftada TGA artışı hızlandı. TGA'daki haftalık artış hızı yüzde 7,2 düzeyine çıkarken, bireysel ve ticari kredilerde haftalık TGA artışının parasal tutarı 9,3 milyar TL'ye ulaştı. Dolayısıyla bankaların tahsil edemedikleri kredi alacakları son dönemde haftada yaklaşık 10 milyar TL artış sürecine girerken, yasal takibe intikal süreçleri ve tutarları da katlanarak artıyor. 2024 yılında aylık ortalama 12,7 milyar TL artan TGA tutarı, bu yıl 4 Nisan itibarıyla aylık 23 milyar TL'ye ulaşarak geçen yılın iki katına yükseldi. Geçen yıl TGA'ların bankaların net karına oranı yüzde 23 iken, bu yılın ilk dört ayı sonunda bu oran yüzde 39'a yükseldi.

FİNANSA VE KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞACAK, KONKORDATO VE İFLASLAR ARTACAK

Faiz indirimlerine rağmen TGA'daki artışın hızlanması, ekonomide çarkların yavaşladığını şirketlerin kredi borçlarını ödemekte hızla darboğaza sürüklendiğini ortaya koyarken 17 Nisan'daki yüzde 46 faiz kararından sonra sürecin daha da hızlanması bekleniyor. Bireysel ve ticari kredi faizleri yeni artış kararı sonrasında yükselişe geçti. Bir yandan TGA'daki, artışın etkisiyle kredi faizleri yükselirken diğer yandan Merkez Bankası'nın politika faizinin yüzde 46 düzeyine çıkarılması ticari kredi faizlerinde katmerli artışa yol açmış durumda. Uzun süredir finansa erişim güçlüğü çeken şirketlerin bu son kararla birlikte daha ciddi güçlükler yaşaması söz konusu. Konkordato ve iflaslardaki tablonun daha da ağırlaşacağını işaret eden TGA verileri; yasal takibe intikal eden kredi tutarı, icraya verilen bireysel kredi borçlusu ve hacizle karşılaşacak ticari kredi borçlusu şirketlerde patlama yaşanacağının habercisi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kredi ve kredi kartlarında korkutucu tablo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • kuzeyli baba:
    Kredi kartları olmasa halk Cibuti Madagaskar Somali Brundi gibi yaşam standartlarında yaşar iyiki krediler kredi kartları var baba oğluna para vermiyor bu devirde 47 10 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu devirde 0 borcu olan kisi en zengin kisi. 56 0 Yanıtla
  • 6490203:
    yalan haber inanmayın her şey güllük gülistanlık memleketimizde dış güçlerin haberleri bunlar 8 39 Yanıtla
  • abdullah uğur tok:
    Bankalarda ilginç kardeşim,hergün ararlar kredi verelim diye,ver dersin vermezler..ayda sadece 52000 maaş alıyorum,ve bu maaş garantiye yatıyor. kredi kartı borcum dahi yok,üstüne üzerime tapulu ve değerli 500 dönüm arazi var.bana 150 bin kredi vermedi garanti düşünün...samimi bir arkadaşım var bankalara 400 bin kredi,nakit avans,kart borcu var.adama halen kredi veriliyor ve 1 milyonda kredi var..şimdi soruyorum size bu nasıl bir iştir..çünkü ben anlam veremedim... 20 3 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    bizim insanimızın kamçısı borctur. borcu verdikce kısrak gibi koşar keratalar 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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