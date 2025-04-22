Türkiye'de kripto para için son 3 gün - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'de kripto para için son 3 gün

Türkiye\'de kripto para için son 3 gün

25 Nisan itibarıyla Türkiye'deki kripto para borsaları, kullanıcılarının kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamasını zorunlu kılacak. Yeni düzenleme, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla getirildi.

22.04.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsalarına, MASAK mevzuatı kapsamında kullanıcıları için ek kimlik doğrulama zorunluluğu getirilirken, söz konusu uygulama 25 Nisan itibarıyla devreye girecek. Türkiye'de kripto para ekosisteminin düzenlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İLK YASAL DÜZENLEMELER TEMMUZ 2024'TE HAZIRLANMIŞTI

Kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçevenin geçen yıl temmuz ayında oluşturulmasının ardından, aralık ayında da MASAK tarafından hazırlanan kripto varlık transferlerinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirleri içeren düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu tedbirlerin bir kısmı iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu kapsamda finansal işlemlerde şeffaflık sağlanması ve kara para aklanmasını önlemek amacıyla 15 bin lira ve üzerindeki kripto varlık transferlerinde kullanıcı bilgilerinin sunulması zorunlu hale getirildi.

MEHMET ŞİMŞEK: AĞIR YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞACAKLAR

Kademeli olarak yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, kripto para borsalarındaki kullanıcıların 25 Nisan'dan itibaren kimlik doğrulama işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Platformlar da bu düzenlemelere uyum için çalışmalarını hızlandırdı. Borsalar tarafından kullanıcılarına yapılan bildirimlere göre, daha önce üyelik oluşturmuş kullanıcıların bazı kimlik doğrulama süreçlerini bu tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kademeli olarak yürürlüğe giren ve MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleriyle getirilen sıkı düzenlemelere uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirterek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda." uyarısında bulunmuştu.

"KİMLİK DOĞRULAMAYANLARIN HESAPLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULACAK"

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, konuya ilişkin değerlendirmesinde, MASAK düzenlemeleriyle Türkiye'de faaliyet gösteren platformlar için kimlik doğrulama süreçlerinde önemli değişiklikler yapıldığını söyledi.
Düzenlemeler uyarınca kimlik doğrulama süreçlerini güncellediklerini ve yeni önlemleri devreye aldıklarını belirten Dönmez, kullanıcılarının 25 Şubat itibarıyla Binance TR internet sitesi veya mobil uygulamasına giriş yaptığında yenilenmiş kimlik doğrulama sayfasına yönlendirildiğini bildirdi.

KİMLİK DOĞRULAMA İÇİN SON TARİH 25 NİSAN

Dönmez, kimlik doğrulama süreçlerinde "selfie" doğrulaması ile meslek ve adres doğrulaması gibi bilgilerin talep edildiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: Bu belgeler, kullanıcıların kimliğinin güvenli şekilde doğrulanmasını sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum açısından büyük önem taşıyor. Kimlik doğrulama sürecinin tamamlanması için son tarih 25 Nisan. Yasal düzenlemeler gereği, bu tarihe kadar kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların açık pozisyonları kapatılacak ve hesaplarına ait tüm fonksiyonlar yatırma ve çekme işlemleri dahil geçici olarak durdurulacak. Yeni düzenlemeler doğrultusunda 25 Nisan'dan sonra yalnızca kimlik doğrulama sürecini başarıyla tamamlayan kullanıcılar platformlarda işlem yapmaya devam edebilecek. Bu nedenle, kullanıcılarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına kimlik doğrulama işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması büyük önem taşıyor.

"KİMLİK TESPİTİ SÜREÇLERİNİ TAMAMLAMALARINI ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ"

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın da yeni bilgi taleplerinin, riskli profillerin daha etkin şekilde tespit edilmesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi gibi amaçlarla devreye alındığını söyledi. Bu düzenlemeler kapsamında görüntülü görüşme yöntemini kullanmaya başladıklarını aktaran Akçın, bu görüşmeler sırasında kimlik bilgilerinin doğrulandığını ve müşterilere ilişkin çeşitli kontrollerin yapıldığını ifade etti. Akçın, kullanıcılarına yönelik uyarıda bulunarak, şunları kaydetti: 25 Nisan'a kadar kimlik doğrulaması yapmayan mevcut müşteriler, hesaba erişimin askıya alınması, kripto varlık alım-satım işlemlerinin durdurulması, para yatırma ve çekme işlemlerinin devre dışı bırakılması, açık pozisyonların hizmet sağlayıcı tarafından kapatılması gibi problemlerle karşılaşabilir. Bu tür aksaklıkların yaşanmaması adına mevcut müşterilerimizin 25 Nisan'a kadar kimlik tespiti süreçlerini tamamlamalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Kripto Para, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de kripto para için son 3 gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:57:53. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de kripto para için son 3 gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement