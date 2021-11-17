Kripto para şirketi Arjantin milli futbol takımının ana sponsoru oldu

Dünya çapında faaliyet gösteren ve hızlı büyüyen kripto para borsalarından biri olan Bybit, Lionel Messi'nin takım kaptanı olduğu uluslararası erkek futbol takımı da dahil olmak üzere Arjantin milli futbol takımlarının dünya çapındaki yeni ana sponsoru oldu.

2 senelik anlaşma suresi boyunca Bybit markası, Arjantin Futbol Federasyonu'na (AFA) ait tüm varlıklarda maksimum görünürlüğe sahip olacak ve Bybit logosu, tüm milli futbol takımlarının antrenman kıyafetlerinde bulunacak. İlerleyen yıllara yönelik benimsediği büyüme stratejisi dahilinde Latin Amerika piyasası, 2018 yılında kurulan ve bugün dünya çapında faaliyet gösteren Bybit'in odaklandığı bölgelerden biri olarak açıklandı.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Bu anlaşmayla bağlantılı olarak AFA Başkanı Claudio Tapia şunları söyledi:

"Bu önemli anlaşmayı duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Milli takım kıyafetlerine bir marka ekledik ve bu gerçekten de hem şirket hem de AFA için oldukça önemli bir olay. Sadece kıdemli milli takıma sahip olanları değil aynı zamanda varlığını dünya çapında kanıtlamış¸, 4 yıldır bir bu¨tu¨nu¨n parçalarıymışız gibi milli takım projelerine eşlik eden markaları formalarımıza eklemek önemli bir adım. Sahip olduğumuz becerilerle 2022 yılının çok önemli bir yıl olacağının farkındayız. Hiç¸ şüphesiz ki bu, milli takımın go¨ru¨nu¨rlu¨gˆu¨nu¨ çok büyük o¨lc¸u¨de artıracaktır. Bybit'e "Arjantin Futbol Federasyonu'na Hos¸ Geldiniz" diyor ve projelerimize duydukları güvenden o¨tu¨ru¨ minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu önemli sponsorluk anlaşmasından en yüksek faydayı ve getiriyi elde etmek için birlikte canla bas¸la c¸alıs¸acagˆız."

DÜNYA ÇAPINDA YENİ BÜYÜME FIRATLARI YARATACAK

AFA Ticaret ve Pazarlama Müdürü¨ Leandro Petersen ise şunları vurguladı:

"Takımlarımızın kıyafetlerine bir markayı eklemek gerçekten de önemli bir olay. Yıllardır dünya çapında ticari açıdan ve marka bazında büyüme stratejisi yu¨ru¨ttu¨k, AFA'nın aktif olarak bulunmadığı yerlerde stratejik pazarlar açtık, AFA'nın gelirlerini artırmak için çeşitli is¸ birimleri oluşturduk ve dünya çapındaki taraftarlarımız için yeni dijital ürünler piyasaya sürdük. Böylece şu an AFA sponsorluk platformunun parçalarını oluşturan lider markaları kapsayan birçok yeni is¸ ortağı edindik. Bybit, teknolojinin geleceğine güvenen ve dünya çapında bilinen bir marka. Aynı zamanda dünyanın her yerine ulaşmak amacıyla büyümeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında federasyonumuzla aynı amaca sahip olduğunu görüyoruz. Bu sponsorluğun hem markaları bu¨yu¨tecegˆinden hem de dünya çapında yeni büyüme fırsatları yaratacağından hiç¸ şüphem yok."

UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİNDEN HEYECANLIYIZ

Bybit'in CEO'su Ben Zhou ise konuya ilişkin açıklamasında, "Arjantin Futbol Federasyonu ile kurduğumuz bu uzun vadeli ortaklık aracılığıyla Arjantin milli futbol takımını destekleyecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. La Albiceleste (Arjantin milli futbol takımı) sadece Bybit'in siyah ve sarı renklerini tamamlayan renkleriyle değil aynı zamanda durmak bilmeyen tutkusu ve sınır tanımayan yaratıcılığı ile bizim gibi bir kripto şirketinin gönülden destekleyeceği ve öveceği özelliklere sahip. AFA ile is¸ birliği yapma kararı, bugüne kadar verdiğimiz en kolay kararlardan biriydi. Bybit, o¨nu¨mu¨zdeki uzun yıllar boyunca Arjantin'e sesli tezahürat yapıyor olacak" dedi.