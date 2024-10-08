Kripto Piyasalarda Ekim Umut Veriyor

Ekonomi

KRİPTO para piyasalarının yükseliş eğilimiyle tanıdığı ve bu sebeple 'Uptober' olarak adlandırdığı ekim ayı, Ortadoğu'da artan tansiyonla hareketli başladı. 7 Ekim haftası itibarıyla Asya piyasalarındaki işlemlerin desteğiyle 64 bin dolara yaklaştı. Öte yandan tarihsel veriler, Bitcoin'in geçtiğimiz dokuz yılda ekim aylarında ortalama yüzde 22,9 kazanç elde ettiğini gösterdi.

Piyasadaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO'su Kafkas Sönmez ise "Tarihsel veriler her zaman geçerli ve tutarlı olmasa da dijital varlıkların fiyat hareketlerine dair öngörüde bulunmak için sıkça başvurulan kaynaklardan. Eylül ayının sonunda ve ekim ayının başında 66 bin dolar seviyelerini yeniden test eden Bitcoin, geride bıraktığımız ayı tarihsel verilere meydan okuyarak geçirdi. Piyasa, ekim ayından da umutlu" dedi.

'ÇİN'DEN KAPSAMLI BİR TEŞVİK PAKETİ GELDİ'

ABD'den gelen son makro verilerin Fed'in yumuşak iniş senaryosuyla örtüştüğüne dikkat çeken Sönmez, "Küresel piyasalar Fed'in 50 baz puanlık indiriminin etkisini ve sonraki adımlarını konuşurken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den kapsamlı bir teşvik paketi geldi. Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için sağlayacağı finansman ve genişleyici tedbirler, Asya piyasalarında yükselişi de beraberinde getirdi. Bu gelişmeler geçtiğimiz haftalarda spot Bitcoin ETF'lere yönelik net pozitif nakit akışlarını en az sekiz gün boyunca kesintisiz kıldı. Kripto yatırımcılarında oluşan yükselişi kaçırma hissi, savaş ve geniş ölçekli çatışma riskleriyle kesintiye uğrasa da kaldığı yerden devam edeceğine dair potansiyeli ortaya koydu. QCP Capital tarafından hazırlanan bir raporda, tarihsel verilerden hareketle Bitcoin'in bu ay içinde 78 bin doların üzerine çıkarak yeni tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydedebileceği öngörülüyor" diye konuştu.

'GOLDMAN SACHS S&P 500 TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ'

Ortadoğu'da artan gerilimin Bitcoin'in mevcut korelasyonlarına ilişkin trendleri de bir kez daha teyit ettiğini belirten Sönmez, " İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısına başladığı gün altının, petrolün arttığını; Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin de ABD endeksleriyle beraber sert satışlar yaşadığını gördük. Standard Chartered analistleri, Bitcoin'in jeopolitik gerilimlerde hisse senetleri gibi riskli varlıklara benzer şekilde davrandığını, en değerli kripto para biriminin ancak parasal ve geleneksel finansla ilgili krizlerde 'güvenli liman 'vazifesi üstlenebileceğini yazdı. Bu açıdan bakıldığında da haberler Bitcoin için iyi, zira dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, ABD istihdam verisinin hemen ardından referans endeks S&P 500 için yıl sonu tahminini 5.600'den 6.000'e çekti. Küresel piyasalar makroekonomik ortamın iyileşme sinyalleri gösterdiğinden, bölgesel risklerin mevcut ölçeğini koruduğu müddetçe piyasa tarafından daha az panikle fiyatlanacağından emin hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA TOKEN'LARINA DİKKAT'

7 Ekim haftasının ABD ve dolayısıyla küresel piyasalar açısından birkaç faktör sebebiyle kritik olduğunu söyleyen Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ortadoğu paniğinin azalmasını takiben yükselişlerin yapay zeka token'ları ve memecoin'leri de kapsadığını akılda tutmak gerekiyor. Yapay zeka denince akla ilk gelen iki şirketten biri olan OpenAI geçtiğimiz haftalarda bugüne kadarki en büyük girişim sermayesi yatırım turunu tamamladı. 7 Ekim haftasında yapay zekanın lideri konumundaki Nvidia'nın üç güne yayılan bir etkinliği var. Ayrıca Muhteşem Yedili içindeki Tesla'nın bir yapay zeka şirketi olma iddiasını kanıtlama fırsatı bulacağı We Robot lansmanı yine bu hafta. Bitcoin, son dönemde ABD hisse senetleriyle uyumlu hareket ediyorsa, bu trendin sürmesini beklemek ve bu varlıkların hareketine göre pozisyon almak kritik olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alan ve Türkiye'de lisanslı bir dijital varlık hizmet sağlayıcı olmak için tüm koşulları bir bir yerine getiren Gate.TR, yatırımcıların tüm trendlere en hızlı şekilde katılım sağlayabilmesi için piyasayı yakından takip etmeyi sürdürüyor."