Kron, hassas verilerin korunmasına ilişkin öneriler paylaştı - Son Dakika

Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, "Kron'un geliştirdiği PAM çözümü Single Connect ürünü, bünyesinde barındırdığı modüller sayesinde, veri ve erişim güvenliği açısından ileri seviye BT altyapısı güvenliği tahsis ediyor." ifadesini kullandı.

Kron, hassas verilerin nasıl korunacağını açıkladı. ???????

Buna göre, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi uygulamaları, gelişmiş bir siber güvenlik ağı yaratmanın önemli bir parçası durumundayken, hassas verileri koruma altına almanın en iyi yöntemlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Privileged Access Management (PAM) sistemleri, hassas verilere erişimi ve bu hesaplara erişimi olan ayrıcalıklı hesapları koruyarak BT altyapısında gelişmiş veri güvenliğine sahip olunmasını sağlıyor.

Fidye yazılımı saldırısı, phishing, malware benzeri siber saldırılara ve iç tehditlere karşı yetkili hesapları denetleyerek erişim güvenliği sağlayan PAM uygulamaları, veri ihlali vakalarının önüne geçip hassas verilerin güvende kalmasına yardımcı oluyor.

Kron, telekom ve siber güvenlik alanında geliştirdiği ileri teknoloji yazılım ürünleriyle müşterilerinin operasyonel verimliliğini ve siber tehditlere karşı koruyor.

"Kron, Single Connect ürünü ile hassas verileri koruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron İş Geliştirme Direktörü Ümit Çelik, veri güvenliğini tesis ederken dikkat edilmesi gereken temel konulara işaret ederek, bunların başında gelen hassas veri erişiminin, veri ihlali vakalarının engellenmesi amacıyla sadece ayrıcalıklı hesaplara erişim izni verecek ve bu hesapları denetleyebilecek bir siber güvenlik ağı aracılığıyla sağlanmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte hassas verilere erişimi denetleyen gelişmiş bir yapının da etik veya yasal bir nedenden kaynaklı sorun yaşayabileceğini unutmamak gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kuruluşların kişisel veri erişimine sahip kişileri ve uygulamaları yasal bağlamda da daha sıkı şekilde kontrol etmesi KVKK ve GDPR uyumluluğu açısından büyük önem taşıyor. Hassas veriler, çeşitli siber güvenlik önlemleriyle korunması gereken ve ayrıcalıklı erişim izni tanımlanmadıkça yetkisiz kişilerin ve üçüncü parti bileşenlerin erişemeyeceği sınıflandırılmış veriler olarak tanımlanabilir. Hassas veri yığınlarının elektronik ya da fiziksel ortamda muhafaza edilmesi veri niteliğini değiştirmiyor. Her iki durumda da söz konusu hassas verilerin siber tehdit unsurları karşısında dikkatli şekilde korunması gerekiyor. Kron'un geliştirdiği PAM çözümü Single Connect ürünü, bünyesinde barındırdığı modüller sayesinde, veri ve erişim güvenliği açısından ileri seviye BT altyapısı güvenliği tahsis ediyor.

Ağdaki ayrıcalıklı hesaplara erişimi sıfır güven (zero trust) ilkesi ile sınırlandıran Single Connect, sistemdeki ayrıcalıklı kullanıcılara ait parolaları ağdan izole şekilde şifre kasalarında muhafaza etmeyi de mümkün kılıyor. Single Connect, iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğine de sahip. Bu özellik ürünümüz, ayrıcalıklı hesaplara erişim talep eden kullanıcılardan eş zamanlı olarak konum ve zaman bilgisi talep ediyor. Single Connect ayrıca ağdaki rutin görevleri otomatikleştiriyor ve sistemdeki tüm kullanıcı hareketlerini, veri tabanı yöneticileri de dahil olmak üzere, kaydediyor. Uluslararası seviyede önemli PAM ürünlerinden biri olan Single Connect, farklı ölçeklerdeki şirketlerin veri güvenliği ihtiyacını karşılayabiliyor ve bu kuruluşların hassas verilerini koruyabiliyor."

Verilen bilgiye göre, kritik veri bulunduran kurumlar açısından "iki faktörlü kimlik doğrulama, veri şifreleme, yumuşak tokenler, güvenlik belirteçleri, biyometrik doğrulama, sadece matbu halde kopyalama ve saklama, bilginin göründüğü yeri ve iletim sayısını sınırlandırmak, bağlantısı kesilmiş depolama cihazlarında depolama, hava boşluğu bulunan bilgisayarlarda depolama, hassas verileri koruma altına alma" adımlarına dikkat edilmesi gerekiyor.