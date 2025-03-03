İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü - Son Dakika
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Politika

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

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Ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a hastanede refakat eden, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hastanede çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

03.03.2025 22:01  Güncelleme: 22:13
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte "Kendini feshetme" çağrısıyla devam eden süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DEMİRTAŞ, HASTANEDE EŞİNE REFAKAT ETTİ

Selahattin Demirtaş tutulduğu Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldü. Bahçeli'yle bu sırada telefon görüşmesi yaptı.

İŞTE DEMİRTAŞ'IN HASTANEDEN FOTOĞRAFI

Öte yandan Demirtaş'ın hastanedeki fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder yer aldı.

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

Önder, Demirtaş ve Bahçeli arasındaki görüşmenin detaylarını Habertürk Tv'de açıkladı. Önder şunları söyledi: "Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Bir anlamda yaşamsal bir şeydi. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Bütün mahkumlara tanınmış bir haktır. Bu çerçevede sayın Demirtaş'ın, başkanımızın, avukatları Adalet Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik. Sayın Cumhurbaşkanına arz edildi. Duyarlılık gösterdi.

O gecenin sabahında 09.00 sularında sayın Demirtaş'ı ameliyatın yapılacağı hastanede hazır ettiler. Ameliyat olana kadar eşi hanımefendiye moral verdi. Biz de Pervin hanımla ikisine moral verdik. Yüksek moralle ameliyata uğurladık. Doktorların hepsine teşekkür ediyorum. Hekimlerin ve o kattaki bütün personel seferber oldu. Hepsine Demirtaş ailesi ve bizler olarak teşekkür ediyoruz. Refakat eden güvenlik görevlileri çok zarif ve duyarlı davrandılar. Ameliyat başarıyla sonuçlandı. Ameliyat sonrası birkaç işlem daha yapılacak. İnanıyor ve güveniyoruz ki, Başak hanım tanıdığımız en güçlü kadın arkadaşlarımızdan, yoldaşlarımızdan birisidir. Bunu da göğüsleyecektir.

BAHÇELİ İLE DEMİRTAŞ ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

O esnada sayın Bahçeli beni aradı. Sayın Demirtaş'ın eşinin yanına getirildiğini duymuş. Daha önce kendisi ameliyat olduğunda sayın Demirtaş ona bir geçmiş olsun mesajı benim üzerimden iletmişti. Hem kendi geçmiş olsun hem de Selahattin Başkan'ın dileklerini kendisine iletmiştik. Çok mutlu oldu, çok teşekkür etti. Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli. Benim telefonumu diafona aldık.

BAŞAK DEMİRTAŞ'A GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Başak hanıma şifalar diledi, Selahattin Bey'e bir ihtiyaç olup olmadığını sorma asaletini gösterdi. Tıbben ve hastane benzeri bir şey. İnşallah iyi günler güzel günler gelsin, sağlığınıza dikkat edin, dedi. Selahattin Bey de aynı şeyleri diledi. Ben ve Pervin hanım, avukatlarla birlikte Başak hanımın sonuçları gelene kadar bekledik. Akşam 10 sularında Selahattin Bey'i tekrar cezaevine uğurladık. Bu insani boyutta. Orada gündemi konuşmayı ne sayın Bahçeli tenezzül eder ne sayın Demirtaş. Sayın Demirtaş süreç başladığında beri cezaevinde ve dışarıda bu çizgideydi. İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir. Süreç boyunca sayın Cumhurbaşkanına, sayın Bahçeli'ye, partimize, Pervin hanım ve bana sürekli avukatları üzerinden öneri, not, uyarıları, dikkat etmemiz gereken şeyleri kendisinden aldık. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan'a mesajları oldu. Onları ilettik, aktardık."

İşte Selahattin Demirtaş\'ın hastaneden görüntüsü

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Son Dakika Politika İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mahşerin atlısı:
    sayın Selahattin Demirtaş 309 313 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şu iltimas I milliyetci bir Türk e gostermezler 124 91 Yanıtla
    Suat genç:
    Bütün mahkumlara vardır da bu tanınan biri diye haber oluyor 27 7
    İsmail Kalpan:
    normal sıradan insanlarada var bu hak cumhuriyet savcısının 1 imzası yeterli Şahid olduklarımız var 6 4
  • Szka788304:
    52 vatandaşımızın katili yumuşatmayın müebbet ceza alması gereken terör suçlusu kaç aile o nun yüzünden babasını çocugunu kaybetti kaç çocuk yetim büyüyecek eskiden olsa idam edilirdi bu ülkede ki en büyük eksiklik idamın olmaması 109 92 Yanıtla
    mert çelik:
    kim kaldırdı onuda yaz 29 1
  • osman şahin:
    Sayın Demirtaş adam gibi adam 74 104 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    İnşallah Demirtas'ta ders çıkarmıştır. Ülkemiz terör belasından kökten kurtulur.. 145 33 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    işin içinde iş varrrrrrrrrrr 90 43 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    işin içinde iş varrrrrrrrrrr. NOKTA 59 48 Yanıtla
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